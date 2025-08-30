Fokus Keluarga Muda, Zurich Luncurkan Produk Asuransi yang Beri Perlindungan Hingga Usia 100 Tahun

Zurich luncurkan Zurich Life Optima, asuransi jiwa hingga usia 100 tahun, untuk keluarga muda, dengan premi mulai Rp10 juta, mendukung inklusi keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich Topas Life (Zurich) meluncurkan produk asuransi jiwa tambahan yang memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun bernama Zurich Life Optima (ZLO). Produk ini disertakan pada Polis Zurich Protector dan Zurich Income Assurance Plan.

Direktur Keuangan PT Zurich Topas Life, Fred Chan mengatakan produk barunya ini diluncurkan dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk perlindungan jangka panjang.

Adapun, produk anyar ini terbuka bagi calon pemegang polis berusia 30 hari hingga 70 tahun dengan minimum uang pertanggungan sebesar Rp10 juta.

“Kami mengajak keluarga muda mulai merencanakan masa depan sejak dini, agar tetap terlindungi dari berbagai risiko”, ujarnya dalam keterangan resmi sebagaimana dikutip Sabtu (30/8/2025).

Selain alasan itu, Fred mengemukakan ZLO ditawarkan lantaran pada 2025 data OJK dan BPS menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan kelompok usia 26—35 tahun sebesar 86,10%. Baginya, ini mencerminkan generasi muda semakin sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan.

Kemudian, lanjutnya, data BKKBN juga mencatatkan kenaikan jumlah keluarga dari sebelumnya sebanyak 72 juta pada 2023 menjadi 75 juta pada 2024. Sebab itu, Zurich meluncurkan produk barunya.

“Pertumbuhan inklusi keuangan serta jumlah keluarga baru meningkatkan kebutuhan akan proteksi jiwa dan finansial,” ucap Fred.

Adapun, tiga produk ZLO milik Zurich terdiri dari ZLO Dynamic yang memberikan perlindungan setiap 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung berusia 100 tahun; ZLO Smart: memberikan perlindungan hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun dengan masa pembayaran premi terbatas mulai dari 1 hingga 10 tahun.

Selanjutnya, ZLO Saver: memberikan perlindungan hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun dengan keleluasaan pada pilihan awal pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan perlindungan produk dasarnya. Terakhir, ZLO Saver juga hadir dengan masa pembayaran premi mulai 1 hingga 10 tahun.