Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OJK Sebut Aturan Batas Maksimal Bunga Pinjol Bikin Perusahaan Makin Cuan

OJK klaim kebijakan batas bunga pinjaman fintech P2P efektif tingkatkan kinerja dan aset pindar, dengan pertumbuhan 25,06% YoY per Juni 2025.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 14:29
Share
Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya OJK Haru Gamawan di acara diskusi publik Celios, Jakarta, Senin (11/8/2025). / Bisnis-Annisa Nurul Amara
Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya OJK Haru Gamawan di acara diskusi publik Celios, Jakarta, Senin (11/8/2025). / Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa keuangan alias OJK mengklaim penerbitan ketentuan batas maksimal manfaat ekonomi atau bunga maksimal fintech P2P lending atau pinjol yang ditetapkan pada 1 Januari 2025 berdampak baik terhadap perkembangan kinerja industri.

Direktur Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya OJK Hari Gamawan mengatakan hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan kinerja pinjol sejak 2016 hingga 2019.

Dia berujar, pertumbuhan itu dilihat baik dari sisi aset maupun total outstanding pembiayaannya. Per Juni 2025, diketahui aset pinjol menyentuh Rp9,91 triliun. Kemudian, outstanding pinjol mencapai Rp83,52 triliun atau tumbuh 25,06% (year on year/YoY).

“Nah, dari data ini menunjukkan bahwa ternyata pembatasan suku bunga itu tetap tidak menghambat pertumbuhan dari aset maupun pendanaan yang dilakukan, jadi tetap positif,” katanya dalam diskusi publik Celios, di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Tidak sampai di situ, Hari juga menuturkan per Juni 2025 tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) masih dalam kondisi terjaga yakni di posisi 2,85%.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengemukakan Indonesia memang membutuhkan pembatasan bunga, meskipun negara lain tidak menerapkan hal serupa.

Baca Juga

“Ini justru jadi kelebihan dari Indonesia yang memang menetapkan batasan bunga manfaat, yang memang mengatur dari sisi lender sama borrower agar ketemu titik yang pas bahwa investasi dari lender itu tidak terganggu, permintaan borrower untuk pindar itu juga akan meningkat,” urainya.

Diberitakan sebelumnya, mulai 1 Januari 2025 lalu, batas manfaat ekonomi pinjaman sektor konsumtif dengan tenor sampai dengan enam bulan ditetapkan sebesar 0,3% per hari, dan untuk tenor lebih dari enam bulan menjadi 0,2% per hari. 

Sementara itu, batas manfaat ekonomi pinjaman sektor produktif untuk usaha mikro dan ultra mikro dengan tenor sampai dengan enam bulan ditetapkan sebesar 0,275% per hari, dan untuk tenor lebih dari enam bulan sebesar 0,1% per hari. 

Kemudian, batas manfaat ekonomi pinjaman sektor produktif untuk usaha kecil dan menengah dengan tenor sampai dengan enam bulan dan lebih dari enam bulan masing-masing sebesar 0,1% per hari.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry
Premium
2 menit yang lalu

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry

Icip-Icip Saham Blue Chip
Premium
32 menit yang lalu

Icip-Icip Saham Blue Chip

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Investor Berburu Pinjol Bermodal Cekak saat 12 Fintech P2P Lempar 'Handuk'

Investor Berburu Pinjol Bermodal Cekak saat 12 Fintech P2P Lempar 'Handuk'

INDUSTRI PEMBIAYAAN : Pinjol Kurang Modal Bertambah

INDUSTRI PEMBIAYAAN : Pinjol Kurang Modal Bertambah

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry

OJK Beri Sanksi ke 30 Pinjol, Asosiasi (AFPI) Bilang Begini

OJK Beri Sanksi ke 30 Pinjol, Asosiasi (AFPI) Bilang Begini

Anggota Dewan Gubernur The Fed Ini Dorong Tiga Pemangkasan Suku Bunga pada 2025

Anggota Dewan Gubernur The Fed Ini Dorong Tiga Pemangkasan Suku Bunga pada 2025

Kala Saham Bank Jumbo BBCA–BMRI Jadi Batu Sandungan IHSG Sentuh 8.000

Kala Saham Bank Jumbo BBCA–BMRI Jadi Batu Sandungan IHSG Sentuh 8.000

Ekonom Sebut Koperasi Butuh Ekosistem Sehat dan Perlindungan untuk Tumbuh

Ekonom Sebut Koperasi Butuh Ekosistem Sehat dan Perlindungan untuk Tumbuh

ESDM Gandeng Kementerian Hukum Tata Regulasi Sektor Energi

ESDM Gandeng Kementerian Hukum Tata Regulasi Sektor Energi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank Maspion (BMAS) dan Alim Investindo milik Alim Markus Sepakat Damai
Perbankan
1 jam yang lalu

Bank Maspion (BMAS) dan Alim Investindo milik Alim Markus Sepakat Damai

OJK Sebut Aturan Batas Maksimal Bunga Pinjol Bikin Perusahaan Makin Cuan
Fintech
1 jam yang lalu

OJK Sebut Aturan Batas Maksimal Bunga Pinjol Bikin Perusahaan Makin Cuan

Asuransi Boleh Sampaikan Laporan Keuangan hingga 15 Agustus 2025 Demi Persiapan PSAK 17
Asuransi
1 jam yang lalu

Asuransi Boleh Sampaikan Laporan Keuangan hingga 15 Agustus 2025 Demi Persiapan PSAK 17

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
2 jam yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

BI Prediksi Penjualan Eceran Juli 2025 Meningkat, Ini Faktor Pendorongnya
Moneter
3 jam yang lalu

BI Prediksi Penjualan Eceran Juli 2025 Meningkat, Ini Faktor Pendorongnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

2

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

3

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini

4

IFG Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2025

5

Laba Bank Mega milik CT Naik 10,8% jadi Rp1,36 Triliun pada Semester I/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Optimalisasi Pengurangan volume Sampah di TPA Jatibarang
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

2

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

3

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini

4

IFG Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5% pada 2025

5

Laba Bank Mega milik CT Naik 10,8% jadi Rp1,36 Triliun pada Semester I/2025