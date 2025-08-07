Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos Investree Belum Ditangkap, Kepercayaan Publik ke Pinjol dan Penegak Hukum Diuji

Belum tertangkapnya CEO Investree, Adrian Gunadi, menguji kepercayaan publik terhadap pinjaman online dan penegakan hukum.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 11:37
Share
Logo Investree. / dok Istimewa
Logo Investree. / dok Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Belum tertangkapnya Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, Adrian Gunadi, dinilai dapat berpengaruh terhadap kepercayaan publik atas industri fintech peer to peer lending atau pinjaman online juga penegakan hukum oleh pihak berwenang.

Advokat pembela korban kasus gagal bayar Benny Wulur menilai kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan peer to peer (P2P) lending atau pinjol bisa luntur akibat Adrian masih belum tertangkap. Bahkan, kini Adrian yang berstatus buronan Interpol tetap bisa menjabat sebagai CEO JTA Investree di Doha, Qatar.

Benny juga menyinggung pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena beberapa kasus gagal bayar masih terjadi. Kasus-kasus yang belum terselesaikan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap industri yang terus berkembang.

“Menurut saya ini tentu berpengaruh ya industri-industri seperti ini kan dampaknya kepada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat lambat laun juga akan hilang,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

Lebih lanjut, dia juga mendorong agar pemerintah gerak cepat memulangkan Adrian Gunadi. Dia berharap jangan sampai kasus asuransi WanaArtha terulang kembali, karena hingga kini presiden direktur perusahaan tersebut Evelina Pietruschka masih belum tertangkap meskipun sudah tercatat dalam red notice Interpol.

“Seharusnya pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan cepat melakukan kerja sama bilateral dengan luar negeri, khususnya yang diduga kuat menjadi tempat pelarian,” ucapnya.

Baca Juga

Sependapat, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda juga merasa publik akan ragu terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan, terkhusus fintech akibat kasus Adrian Gunadi tersebut.

Selain itu, dia beranggapan jika tidak ada tindakan tegas dari otoritas terkait, jejak Adrian Gunadi ini berpeluang dijadikan modus baru oleh oknum lain yang bermasalah di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, perlu ada keseriusan aparat penegak hukum dalam menangkap para pelaku kejahatan keuangan dan membawanya ke Indonesia.

“Saya rasa akan ada evidence yang membuat pelaku kejahatan bidang keuangan akan melakukan hal yang serupa dilakukan oleh Adrian. Kansnya cukup besar bagi mereka melakukan hal tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman memastikan bahwa OJK hingga hari ini masih terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).

“Kita terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan semua pihak terkait di dalam dan luar negeri untuk memulangkan yang bersangkutan ke lndonesia, untuk meminta pertanggungjawabannya secara pidana dan perdata,” katanya kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
1 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
2 jam yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

Jejak Pelarian Eks CEO Investree Adrian Gunadi dan Red Notice Terbaru

Jejak Pelarian Eks CEO Investree Adrian Gunadi dan Red Notice Terbaru

OJK Blokir 1.556 Pinjol Ilegal hingga Juli 2025

OJK Blokir 1.556 Pinjol Ilegal hingga Juli 2025

Utang Pinjol RI Naik 25%, Capai Rp83,52 Triliun per Juni 2025

Utang Pinjol RI Naik 25%, Capai Rp83,52 Triliun per Juni 2025

OJK: 11 Pinjol Masih Kurang Modal, 5 Bakal Dapat Tambahan Dana

OJK: 11 Pinjol Masih Kurang Modal, 5 Bakal Dapat Tambahan Dana

OJK Jabarkan Mekanisme Pengawasan Penjualan Produk Pinjol Sesuai Aturan Main

OJK Jabarkan Mekanisme Pengawasan Penjualan Produk Pinjol Sesuai Aturan Main

Telkom (TLKM) Beri Penjelasan Soal Kasus MDI Ventures dengan Pinjol TaniHub

Telkom (TLKM) Beri Penjelasan Soal Kasus MDI Ventures dengan Pinjol TaniHub

Kombinasi Penyebab Pinjol Ilegal Gampang Menjamur: Server Asing dan Rakyat Kurang Terliterasi

Kombinasi Penyebab Pinjol Ilegal Gampang Menjamur: Server Asing dan Rakyat Kurang Terliterasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OJK Blokir 1.556 Pinjol Ilegal hingga Juli 2025
Fintech
30 menit yang lalu

OJK Blokir 1.556 Pinjol Ilegal hingga Juli 2025

BRI (BBRI) Bakal Optimalkan Bisnis Auto Loan, Bagaimana dengan (BTN) BBTN?
Perbankan
1 jam yang lalu

BRI (BBRI) Bakal Optimalkan Bisnis Auto Loan, Bagaimana dengan (BTN) BBTN?

Bos Investree Belum Ditangkap, Kepercayaan Publik ke Pinjol dan Penegak Hukum Diuji
Fintech
1 jam yang lalu

Bos Investree Belum Ditangkap, Kepercayaan Publik ke Pinjol dan Penegak Hukum Diuji

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM
Korporasi
16 jam yang lalu

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar
Moneter
2 jam yang lalu

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Digital (Jago, Allo Bank Cs), Siapa Teratas?
Perbankan
2 jam yang lalu

Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Digital (Jago, Allo Bank Cs), Siapa Teratas?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ditanya soal Peluang Melantai di Bursa (IPO), Begini Kata BCA Syariah

2

BCA Syariah Bakal Tutup M-Banking Lama, Migrasi ke BSya pada Oktober 2025

3

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

4

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

5

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

2030 Jakarta Ditargetkan Menjadi 50 Kota Global Terbaik di Dunia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ditanya soal Peluang Melantai di Bursa (IPO), Begini Kata BCA Syariah

2

BCA Syariah Bakal Tutup M-Banking Lama, Migrasi ke BSya pada Oktober 2025

3

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

4

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

5

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar