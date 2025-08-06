Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

Adrian Gunadi, eks CEO Investree, belum masuk daftar red notice di situs Interpol meski OJK sudah berkoordinasi sejak Februari 2025. OJK jelaskan alasannya.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Rabu, 6 Agustus 2025 | 16:53
Share
Co-Founder dan CEO Investree Adrian Gunadi di acara Investree Conference (i-Con) 2022 'Empowering the Grow7h of Creative Industry through Fintech & Digital Ecosystem' di Jakarta, Rabu (14/12/2022). / Bisnis-Rika Anggraeni
Co-Founder dan CEO Investree Adrian Gunadi di acara Investree Conference (i-Con) 2022 'Empowering the Grow7h of Creative Industry through Fintech & Digital Ecosystem' di Jakarta, Rabu (14/12/2022). / Bisnis-Rika Anggraeni

Bisnis.com, JAKARTA — Nama mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, Adrian Asharyanto Gunadi, masih belum tercantum dalam daftar buronan di situs Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (Interpol). 

Padahal, Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) M. Ismail Riyadi menyampaikan sejak 7 Februari 2025 OJK telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar Adrian dicantumkan pada red notice alias daftar buronan internasional.

Merespons hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman memastikan bahwa otoritas hingga hari ini masih terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), sebagai pihak yang berwenang untuk membawa Adrian kembali ke Indonesia.

“Kita terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan semua pihak terkait di dalam dan luar negeri untuk memulangkan yang bersangkutan ke lndonesia, untuk meminta pertanggungjawabannya secara pidana dan perdata,” katanya kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

Berdasarkan penelusuran Bisnis pada Rabu (6/8/2025) pukul 16:23 WIB, nama Adrian Gunadi tidak muncul dalam situs web Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (Interpol). Dalam situs tersebut, terlihat delapan orang Indonesia yang tercatat red notice.

Kedelapan orang tersebut adalah Pratama Fredy (40), Pietruschka Evelina Fadil (63), Pietruschka Manfred Armin (66), Mendomba Randy (49), Kurniawan Edo (40), Daschbach Richard Jude (88), Nugroho (57), dan Djatmiko Febri Irwansyah (43).

Baca Juga

Temuan itu juga serupa saat Bisnis menelusuri situs web Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri bagian Daftar Pencarian Orang (DPO). Nama Adrian Gunadi juga tidak tercantum di sana.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, keberadaan Adrian sempat terendus melalui postingan akun Instagram pribadinya sedang berada di Qatar. Adapun, Adrian sekarang menjabat sebagai CEO JTA Investree di Doha Qatar. Hal tersebut diketahui dari laman resmi JTA Investree Doha. 

"Operator global dan wirausahawan berpengalaman. Memimpin pertumbuhan teknologi finansial di berbagai pasar Asia Tenggara," tulis profil singkat di laman resmi JTA Investree Doha memperkenalkan Adrian sebagai CEO perusahaan, dikutip Kamis (24/7/2025). 

JTA Investree Doha Consultancy merupakan anak perusahaan dari JTA International Investment Holding yang merupakan perusahaan penyedia teknologi finansial global penyedia perangkat lunak dan solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk pinjaman digital kepada lembaga keuangan seperti bank, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan teknologi finansial (fintech).

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bahwa adanya pemberitaan Adrian Gunadi menjadi CEO JTA Investree Doha, pihak berwenang seharusnya sudah bisa menangkap dan memulangkan Adrian.

Menurutnya, publik akan menyoroti koordinasi OJK dengan pihak berwenang dan kemampuan aparat untuk membawa kembali Adrian ke Tanah Air dan mempertanggungjawabkan masalah hukumnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
37 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
53 menit yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bos Investree Belum Ditangkap, Kepercayaan Publik ke Pinjol dan Penegak Hukum Diuji

Bos Investree Belum Ditangkap, Kepercayaan Publik ke Pinjol dan Penegak Hukum Diuji

Jejak Pelarian Eks CEO Investree Adrian Gunadi dan Red Notice Terbaru

Jejak Pelarian Eks CEO Investree Adrian Gunadi dan Red Notice Terbaru

Menagih Taji Kejagung Memburu Saudagar Minyak Riza Chalid

Menagih Taji Kejagung Memburu Saudagar Minyak Riza Chalid

Kejagung Proses Pengajuan Red Notice Riza Chalid dan Jurist Tan

Kejagung Proses Pengajuan Red Notice Riza Chalid dan Jurist Tan

Jurist Tan Eks Stafsus Nadiem Mangkir Lagi, Kejagung Bersiap Gandeng Interpol

Jurist Tan Eks Stafsus Nadiem Mangkir Lagi, Kejagung Bersiap Gandeng Interpol

Kejagung Klaim Sudah Kantongi Lokasi Riza Chalid, Pertimbangkan Ajukan Red Notice

Kejagung Klaim Sudah Kantongi Lokasi Riza Chalid, Pertimbangkan Ajukan Red Notice

Profil Adrian Gunadi, CEO Investree yang Kabur dan Jadi Bos Perusahaan Fintech di Qatar

Profil Adrian Gunadi, CEO Investree yang Kabur dan Jadi Bos Perusahaan Fintech di Qatar

Buron di RI, Eks Bos Investree jadi CEO di Perusahaan Fintech asal Qatar

Buron di RI, Eks Bos Investree jadi CEO di Perusahaan Fintech asal Qatar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Tips Mencapai Kemerdekaan Secara Finansial, Bukan Cuma Mimpi!
Personal Finance
54 detik yang lalu

Tips Mencapai Kemerdekaan Secara Finansial, Bukan Cuma Mimpi!

Debitur Kredit Macet Minta 'Perlindungan' Ormas, OJK Sebut Eksekusi Kendaraan jadi Terhambat
Multifinance
23 menit yang lalu

Debitur Kredit Macet Minta 'Perlindungan' Ormas, OJK Sebut Eksekusi Kendaraan jadi Terhambat

CIMB Niaga (BNGA) Ungkap Jurus Dongkrak Kredit UMKM, Bidik Tumbuh 10% Akhir 2025
Perbankan
27 menit yang lalu

CIMB Niaga (BNGA) Ungkap Jurus Dongkrak Kredit UMKM, Bidik Tumbuh 10% Akhir 2025

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM
Korporasi
18 jam yang lalu

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

BI: Uang Primer Tumbuh 7%, Jadi Rp1.925,4 Triliun di Juli 2025
Moneter
32 menit yang lalu

BI: Uang Primer Tumbuh 7%, Jadi Rp1.925,4 Triliun di Juli 2025

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care
Asuransi
20 Jul 2025 | 20:01 WIB

Angka Harapan Hidup Meningkat, BPJS Kesehatan Kembangkan Long Term Care

Mohon Maaf Warga RI, Uang Palsu Tak Bisa Ditukar di Bank
Perbankan
1 jam yang lalu

Mohon Maaf Warga RI, Uang Palsu Tak Bisa Ditukar di Bank

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ditanya soal Peluang Melantai di Bursa (IPO), Begini Kata BCA Syariah

2

BCA Syariah Bakal Tutup M-Banking Lama, Migrasi ke BSya pada Oktober 2025

3

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

4

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

5

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Simak 5 Langkah Jadi Kaya di Usia 30-an

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 2,78 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ditanya soal Peluang Melantai di Bursa (IPO), Begini Kata BCA Syariah

2

BCA Syariah Bakal Tutup M-Banking Lama, Migrasi ke BSya pada Oktober 2025

3

Bos Investree Adrian Gunadi Tak Ada di Daftar Buronan Interpol, OJK Terus Pepet Kepolisian

4

Banyak Rekening Kosong di Bank, Ada yang 'Nganggur' Bertahun-tahun

5

Holding Ultra Mikro Salurkan Kredit Rp631,9 Triliun pada Kuartal II/2025, BRI Terbesar