Biaya Admin Debit BSI Ada Kenaikan mulai 26 Agustus 2025, Simak Detailnya

Mulai 26 Agustus 2025, BSI naikkan biaya admin kartu debit Rp1.000-Rp2.000 untuk layanan lebih baik. Berlaku untuk semua kartu BSI Visa dan GPN.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 15:41
Nasabah bertransaksi di salah satu pusat anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Senin (9/1/2022). /Bisnis-Arief Hermawan P
Nasabah bertransaksi di salah satu pusat anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Senin (9/1/2022). /Bisnis-Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) akan menaikkan biaya administrasi bulanan kartu debit mulai 26 Agustus 2025 untuk meningkatkan layanan, terutama pada kartu debit Visa yang dapat digunakan secara global.
  • Penyesuaian biaya admin ini berlaku untuk semua jenis kartu debit BSI Visa dan GPN, dengan kenaikan rata-rata antara Rp1.000 hingga Rp2.000, tanpa memerlukan penggantian kartu atau mengubah batas transaksi nasabah.
  • Informasi mengenai penyesuaian biaya ini telah disampaikan kepada nasabah sejak 11 Juli 2025 melalui berbagai kanal komunikasi seperti email, push notif, kantor cabang, website, dan social media resmi BSI.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI mengumumkan penyesuaian biaya administrasi bulanan kartu debit yang akan mulai berlaku pada akhir bulan ini.

Informasi tersebut disampaikan melalui situs resmi perseroan bankbsi.co.id. Sebagai informasi, biaya administrasi bulanan kartu debit merupakan biaya yang dikenakan oleh BSI kepada pemegang kartu debit setiap bulan untuk penggunaan kartu debit, terutama dengan jaringan Visa dan GPN.

Perseroan juga menyampaikan alasan penyesuaian biaya administrasi kartu debit tersebut. "Penyesuaian biaya administrasi kartu debit dilakukan untuk meningkatkan layanan kartu debit, termasuk kartu debit dengan jenis Visa dapat digunakan nasabah di seluruh dunia dengan menggunakan metode otentifikasi baik melalui PIN maupun tanda tangan," demikian dikutip dari pengumuman BSI, Senin (11/8/2025).

Baca Juga : Emas BSI (BRIS) Diserbu Warga, Transaksi Tumbuh 4 Kali Lipat pada Kuartal II/2025

BRIS juga menyampaikan jika informasi tersebut mulai ditebar kepada nasabah pada 11 Juli 2025 melalui berbagai kanal, seperti email dan push notif secara langsung, melalui kantor cabang, website, dan social media resmi perseroan.

BSI menggarisbawahi jika penyesuaian biaya admin ini berlaku untuk semua jenis kartu debit BSI Visa dan GPN serta pada akad tabungan Wadiah dan Mudharabah. "Penyesuaian biaya admin kartu debit BSI Visa dan GPN berlaku efektif mulai tanggal 26 Agustus 2025."

Rata-rata penyesuaian biaya administrasi kartu debit BSI naik di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Nasabah tidak perlu melakukan penggantian kartu dengan penyesuaian biaya admin tersebut dan tidak akan mengubah biaya limit transaksi per nasabah.

Adapun, berikut detail biaya admin bulanan Kartu Debit BSI terbaru:

Jenis Kartu Wadiah Mudharabah
Biaya Lama Biaya Baru Biaya Lama Biaya Baru
GPN Silver - 2.000 3.000
GPN Gold 1.000 2.000 3.000 4.000
GPN Platinum 2.000 3.000 4.000 5.000
Visa Silver 1.000 3.000 3.000 5.000
Visa Gold 2.000 4.000 4.000 6.000
Visa Platinum 3.000 5.000 5.000 7.000
Sumber: BSI, 2025
 

Penulis : Annisa Sulistyo Rini
Editor : Annisa Sulistyo Rini

