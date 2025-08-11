Mohon Maaf, 5 Operasi Ini Tak Ditanggung BPJS Kesehatan 2025

BPJS Kesehatan tidak menanggung operasi kecelakaan kerja, kosmetik, melukai diri, di luar negeri, dan tanpa rujukan hingga Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada lima operasi yang biayanya tidak ditanggung BPJS Kesehatan hingga Agustus 2025.

Sebagaimana diketahui, BPJS Kesehatan merupakan program kesehatan yang diberikan pemerintah kepada rakyat.

Program jaminan kesehatan ini mencakup berbagai tindakan medis, termasuk operasi, tetapi tidak semua jenis operasi bisa dibiayai.

Beberapa prosedur tertentu harus ditanggung sendiri oleh pasien karena tidak memenuhi kriteria layanan yang dijamin BPJS.

Operasi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan

Operasi akibat kecelakaan kerja (ditanggung oleh pemberi kerja atau program jaminan kecelakaan kerja).

Operasi kosmetik atau estetika (tidak bersifat darurat medis).

Operasi akibat melukai diri sendiri (karena kecerobohan atau tindakan disengaja).

Operasi yang dilakukan di rumah sakit luar negeri.

Operasi yang tidak sesuai prosedur BPJS Kesehatan (tidak melalui rujukan yang ditetapkan).

Operasi yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014, terdapat 19 jenis operasi yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, yaitu:

Operasi jantung

Operasi caesar

Operasi kista

Operasi miom

Operasi tumor

Operasi odontektomi

Operasi bedah mulut

Operasi usus buntu

Operasi batu empedu

Operasi mata

Operasi bedah vaskuler

Operasi amandel

Operasi katarak

Operasi hernia

Operasi kanker

Operasi kelenjar getah bening

Operasi pencabutan pen

Operasi penggantian sendi lutut

Operasi timektomi

Itulah operasi yang ditanggung dan tidak ditanggung BPJS Kesehatan 2025.