BRI Resmikan Cabang Baru di Taipei, Pekerja Migran Sambut Antusias

BRI membuka cabang di Taipei untuk memudahkan layanan perbankan bagi pekerja migran Indonesia, mendukung pengiriman uang, tabungan, dan investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) membuka kantor cabang di Taipei, Taiwan, membuka akses layanan perbankan yang lebih dekat, mudah, dan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Adalah Novitasari, salah satu nasabah BRI cabang Taipei yang merasakan manfaat positif layanan perbankan BRI di mancanegara. Novitasari merupakan salah satu PMI yang telah bekerja sebagai caregiver di Taiwan selama lebih dari 4 tahun.

Menurutnya, pembukaan cabang BRI di Taipei membuat pengiriman uang ke keluarga di Indonesia menjadi lebih mudah dan cepat.

“Saya juga merasa lebih tenang karena bisa menabung langsung di rekening BRI sambil menyiapkan masa depan setelah kembali ke Indonesia,” ujar Novitasari dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (10/8/2025).

Manfaat serupa juga disampaikan oleh Firmansyah yang merupakan PMI yang bekerja di sektor pabrik di Jiantan, Taipei, selama 3 tahun.

“Adanya BRI di Taipei sangat membantu. Kirim uang ke keluarga di desa jadi lebih cepat, apalagi mereka bisa menerima melalui AgenBRILink dekat rumah,” ujar pria asal Salatiga, Kabupaten Semarang itu.

Selain itu, Firmansyah merasakan kemudahan transaksi tarik maupun setor tunai dengan mudah menggunakan kartu ATM BRI Taipei.

Berdasarkan data Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), sekitar 360.000 PMI bekerja di Taipei. Untuk memperkuat peran BRI sebagai mitra finansial bagi PMI, bank pelat merah itu meresmikan BRI Taipei Branch di Taiwan melalui acara bertajuk “BRI Taipei Teman Seperjuangan PMI” pada 9 Agustus 2025.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa kehadiran cabang BRI di Taipei menjadi wujud nyata komitmen perseroan untuk melayani kebutuhan finansial PMI secara komprehensif.

“Para PMI secara rutin membutuhkan layanan remitansi untuk mengirimkan penghasilannya kepada keluarga, serta produk simpanan dan investasi untuk menjamin masa depan mereka,” jelas Hery.

Untuk menjawab kebutuhan para PMI, BRI membangun ekosistem layanan keuangan yang menyeluruh, dimulai sejak tahap pra-keberangkatan ke luar negeri. Pada tahap itu, calon PMI dapat mengakses fasilitas simpanan dan pembiayaan untuk mendukung persiapan keberangkatan, mulai dari pelatihan hingga kebutuhan administratif.

Selama masa penempatan di luar negeri, PMI juga tetap terhubung dengan layanan perbankan BRI melalui berbagai fitur unggulan. Mulai dari super app BRImo, hingga BritAma Valas dan Debit Multicurrency yang mendukung transaksi dalam berbagai mata uang.

Layanan BRIfast Remittance juga memungkinkan pengiriman dana ke Indonesia secara cepat dan aman. Mayoritas PMI tercatat memanfaatkan layanan remitansi untuk mengirimkan penghasilan ke Tanah Air.

Kebiasaan itu turut mendorong pertumbuhan bisnis remitansi BRI. Per Juni 2025, remitansi BRI mencatatkan hasil positif dengan pertumbuhan sebesar 53,91% secara year on year (YoY).

Di samping itu, Digital Saving memudahkan pengelolaan tabungan secara praktis selama berada di luar negeri, dan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) turut membantu PMI merencanakan masa depan yang lebih aman melalui tabungan pensiun.

Keberadaan BRI Taipei Branch juga dilengkapi ekosistem dan fasilitas yang relevan dengan kebutuhan PMI, seperti kartu ATM BRI Taipei (BRITW), layanan remitansi dalam mata uang dolar Taiwan ke rupiah, hingga lisensi foreign exchange (FX) yang dimiliki cabang Taipei dari otoritas setempat.