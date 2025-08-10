Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BRI Resmikan Cabang Baru di Taipei, Pekerja Migran Sambut Antusias

BRI membuka cabang di Taipei untuk memudahkan layanan perbankan bagi pekerja migran Indonesia, mendukung pengiriman uang, tabungan, dan investasi.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 17:29
Share
Ilustrasi aktivitas ATM Bank BRI./bri.co.id
Ilustrasi aktivitas ATM Bank BRI./bri.co.id

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) membuka kantor cabang di Taipei, Taiwan, membuka akses layanan perbankan yang lebih dekat, mudah, dan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia (PMI). 

Adalah Novitasari, salah satu nasabah BRI cabang Taipei yang merasakan manfaat positif layanan perbankan BRI di mancanegara. Novitasari merupakan salah satu PMI yang telah bekerja sebagai caregiver di Taiwan selama lebih dari 4 tahun. 

Menurutnya, pembukaan cabang BRI di Taipei membuat pengiriman uang ke keluarga di Indonesia menjadi lebih mudah dan cepat. 

“Saya juga merasa lebih tenang karena bisa menabung langsung di rekening BRI sambil menyiapkan masa depan setelah kembali ke Indonesia,” ujar Novitasari dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (10/8/2025). 

Manfaat serupa juga disampaikan oleh Firmansyah yang merupakan PMI yang bekerja di sektor pabrik di Jiantan, Taipei, selama 3 tahun. 

“Adanya BRI di Taipei sangat membantu. Kirim uang ke keluarga di desa jadi lebih cepat, apalagi mereka bisa menerima melalui AgenBRILink dekat rumah,” ujar pria asal Salatiga, Kabupaten Semarang itu.

Selain itu, Firmansyah merasakan kemudahan transaksi tarik maupun setor tunai dengan mudah menggunakan kartu ATM BRI Taipei.

Baca Juga : BNI (BBNI) dan Bank BRI (BBRI) Genjot Penyaluran KUR

Berdasarkan data Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), sekitar 360.000 PMI bekerja di Taipei. Untuk memperkuat peran BRI sebagai mitra finansial bagi PMI, bank pelat merah itu meresmikan BRI Taipei Branch di Taiwan melalui acara bertajuk “BRI Taipei Teman Seperjuangan PMI” pada 9 Agustus 2025. 

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa kehadiran cabang BRI di Taipei menjadi wujud nyata komitmen perseroan untuk melayani kebutuhan finansial PMI secara komprehensif.  

“Para PMI secara rutin membutuhkan layanan remitansi untuk mengirimkan penghasilannya kepada keluarga, serta produk simpanan dan investasi untuk menjamin masa depan mereka,” jelas Hery.

Untuk menjawab kebutuhan para PMI, BRI membangun ekosistem layanan keuangan yang menyeluruh, dimulai sejak tahap pra-keberangkatan ke luar negeri. Pada tahap itu, calon PMI dapat mengakses fasilitas simpanan dan pembiayaan untuk mendukung persiapan keberangkatan, mulai dari pelatihan hingga kebutuhan administratif. 

Selama masa penempatan di luar negeri, PMI juga tetap terhubung dengan layanan perbankan BRI melalui berbagai fitur unggulan. Mulai dari super app BRImo, hingga BritAma Valas dan Debit Multicurrency yang mendukung transaksi dalam berbagai mata uang.

Baca Juga : Bisnis Remitansi Sejumlah Bank Moncer pada Awal 2025

Layanan BRIfast Remittance juga memungkinkan pengiriman dana ke Indonesia secara cepat dan aman. Mayoritas PMI tercatat memanfaatkan layanan remitansi untuk mengirimkan penghasilan ke Tanah Air. 

Kebiasaan itu turut mendorong pertumbuhan bisnis remitansi BRI. Per Juni 2025, remitansi BRI mencatatkan hasil positif dengan pertumbuhan sebesar 53,91% secara year on year (YoY).

Di samping itu, Digital Saving memudahkan pengelolaan tabungan secara praktis selama berada di luar negeri, dan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) turut membantu PMI merencanakan masa depan yang lebih aman melalui tabungan pensiun.

Keberadaan BRI Taipei Branch juga dilengkapi ekosistem dan fasilitas yang relevan dengan kebutuhan PMI, seperti kartu ATM BRI Taipei (BRITW), layanan remitansi dalam mata uang dolar Taiwan ke rupiah, hingga lisensi foreign exchange (FX) yang dimiliki cabang Taipei dari otoritas setempat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge
Premium
1 jam yang lalu

Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring
Premium
8 jam yang lalu

Profits of Matahari (LPPF) and Ramayana (RALS) Amid Layoffs and Store Restructuring

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BNI (BBNI) dan Bank BRI (BBRI) Genjot Penyaluran KUR

BNI (BBNI) dan Bank BRI (BBRI) Genjot Penyaluran KUR

Simak! Panduan Aktivasi Rekening Dormant BCA, BRI, BNI & Bank Mandiri

Simak! Panduan Aktivasi Rekening Dormant BCA, BRI, BNI & Bank Mandiri

BRI Siap Wadahi Remitansi Rp40 Triliun dari PMI di Taiwan Lewat Cabang Baru Taipei

BRI Siap Wadahi Remitansi Rp40 Triliun dari PMI di Taiwan Lewat Cabang Baru Taipei

Ramalan Terbaru Kinerja BBRI usai Rilis Laporan Keuangan Semester I/2025

Ramalan Terbaru Kinerja BBRI usai Rilis Laporan Keuangan Semester I/2025

BRImo jadi Senjata BBRI Jaring Dana Murah, Pengguna Sentuh 42,7 Juta

BRImo jadi Senjata BBRI Jaring Dana Murah, Pengguna Sentuh 42,7 Juta

Emiten Bank Penghuni Top 10 MSCI Indonesia Index, Ada BBCA dan Pelat Merah

Emiten Bank Penghuni Top 10 MSCI Indonesia Index, Ada BBCA dan Pelat Merah

Menghubungkan Asia dengan Inovasi Remitansi dan Solusi Digital dari Bank DBS Indonesia

Menghubungkan Asia dengan Inovasi Remitansi dan Solusi Digital dari Bank DBS Indonesia

Bisnis Remitansi Sejumlah Bank Moncer pada Awal 2025

Bisnis Remitansi Sejumlah Bank Moncer pada Awal 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini
Personal Finance
5 menit yang lalu

Makin Canggih Gunakan AI, Visa Beberkan Tren Kejahatan Siber Keuangan Terkini

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun
Perbankan
5 menit yang lalu

LPS: Biaya Pendidikan Awal Tahun Ajaran Baru Bikin Indeks Menabung Turun

BRI Resmikan Cabang Baru di Taipei, Pekerja Migran Sambut Antusias
Perbankan
12 menit yang lalu

BRI Resmikan Cabang Baru di Taipei, Pekerja Migran Sambut Antusias

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%
Perbankan
20 menit yang lalu

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

Payment ID BI Awasi Transaksi di e-Wallet Gopay Cs, Politisi PDIP Minta Penundaan
Moneter
3 jam yang lalu

Payment ID BI Awasi Transaksi di e-Wallet Gopay Cs, Politisi PDIP Minta Penundaan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Usai Rekening Dormant, Kini E-Wallet Masuk Radar PPATK, Ini Detailnya

2

BNI (BBNI) dan Bank BRI (BBRI) Genjot Penyaluran KUR

3

Payment ID BI Awasi Transaksi di e-Wallet Gopay Cs, Politisi PDIP Minta Penundaan

4

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

5

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

Daftar Lengkap Direksi Bank Mandiri usai Darmawan Junaidi Diganti Riduan

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

OJK Bakal Atur Rekening Dormant Usai Heboh Pemblokiran PPATK

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Semarakan HUT ke-80 RI, Siswa SMK di Temanggung Lakukan Kirab Bendera Merah Putih Raksasa
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Usai Rekening Dormant, Kini E-Wallet Masuk Radar PPATK, Ini Detailnya

2

BNI (BBNI) dan Bank BRI (BBRI) Genjot Penyaluran KUR

3

Payment ID BI Awasi Transaksi di e-Wallet Gopay Cs, Politisi PDIP Minta Penundaan

4

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

5

LPS Sebut Warga Tak Pernah Menabung Berkurang dari 26,7% jadi 24,9%