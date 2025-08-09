BRI Siap Wadahi Remitansi Rp40 Triliun dari PMI di Taiwan Lewat Cabang Baru Taipei

BRI buka cabang di Taipei untuk fasilitasi remitansi Rp40 triliun dari 360 ribu PMI di Taiwan, perkuat layanan perbankan dan investasi antara Taiwan-Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) resmi membuka kantor cabang di Taipei, salah satunya untuk memperkuat layanan remitansi bagi sekitar 360 ribu Pekerja Migran Indonesia di Taiwan, yang setiap tahun mengirimkan lebih dari Rp40 triliun ke Tanah Air.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan pembukaan ini sebagai strategi BRI untuk menjangkau segmen pasar yang potensinya besar, mengingat volume transaksi perdagangan dan remitansi antara Taiwan-Indonesia terus meningkat.

Hery menyampaikan bahwa keberadaan cabang luar negeri BRI Taipei Branch akan memperkuat peran PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebagai penggerak ekonomi daerah.

Dia menuturkan sebagai satu-satunya kantor cabang bank asal Indonesia di Taiwan, BRI Taipei Branch akan menjadi pusat layanan perbankan komprehensif.

"Khususnya bagi sekitar 360 ribu PMI yang bekerja di Taipei melalui layanan remitansi, simpanan, dan investasi untuk perencanaan masa depan,” jelas Hery Gunardi dalam keterangan resminya, Sabtu (9/8/2025).

Hery juga mengatakan bahwa rencananya BRI Taipei Branch menjadi gerbang investasi dari Taiwan ke Indonesia yang dapat membantu para investor untuk berinvestasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Dengan nilai investment yield yang lebih kompetitif tentu akan menarik minat Investor dari Taiwan untuk berinvestasi di Indonesia,” tambah Hery.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Arif Sulistiyo, berharap kehadiran BRI di Taiwan dapat semakin mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Taiwan.

Tercatat, jumlah diaspora Indonesia di Taiwan saat ini mencapai hampir 400.000 orang, menjadikannya ketiga terbesar setelah Malaysia dan Arab Saudi, dengan mayoritas adalah PMI yang bekerja sebagai caregiver dan pekerja pabrik.

Menurut data yang dipaparkan Arif, PMI formal yang bekerja di pabrik memperoleh gaji 28.590 NTD atau setara 14 juta rupiah. Lalu PMI informal Pekerja Rumah Tangga mendapat sekitar 20.000 NTD atau setara 10 juta rupiah. Adapun, setiap bulannya, 4 ribu hingga 6 ribu orang PMI baru datang ke Taiwan.

"Para pekerja migran ini pun setiap bulannya mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia. Remitansi dari Taiwan ke Indonesia mencapai lebih dari 40 triliun rupiah per tahun,” papar Arif.

Perlu diketahui, BRI Taipei Branch sendiri telah mengantongi izin operasional sebagai Full Retail Foreign Bank Branch Office License dari otoritas Taiwan sejak tahun 2021. Dengan lisensi tersebut, cabang ini dapat memberikan berbagai layanan perbankan, meliputi simpanan, pinjaman, remitansi, trade finance, dan treasury.

Sebagai informasi, BRI tercatat telah memiliki beberapa kantor yang tersebar di beberapa negara. Kantor cabang tersebut antara lain BRI New York Agency (BRINYA), BRI Singapore Branch (BRISG), BRI Hong Kong Representative Office (BRI HKRO), dan BRI Timor Leste Branch (BRITL) serta BRI Cayman Island Branch (BRICIB).