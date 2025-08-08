Rupiah Menguat, Simak Kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (8/8)

Rupiah menguat ke Rp16.285 per dolar AS pada 8 Agustus 2025. Kurs dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI bervariasi, dengan harga beli dan jual berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada Jumat (8/8/2025) dan menyentuh level Rp16.285 per dolar AS. Simak kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,46% menjadi Rp16.285 per dolar AS. Indeks dolar AS kontraksi 0,24% ke posisi 98,16.

Sementara itu, mayoritas mata uang lain di Asia dibuka menurun. Misalnya, yen Jepang yang melemah 0,07%, dolar Singapura melemah 0,05%, dolar Taiwan turun 0,29%, dan won Korea turun 0,05%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi sebelumnya memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan bergerak fluktuatif dan cenderung ditutup menguat pada rentang Rp16.230–Rp16.290 per dolar AS pada akhir perdagangan hari ini.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Dia mengatakan melemahnya indeks dolar AS terhadap sejumlah mata uang lain di Asia terutama disebabkan oleh ekspektasi pasar bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada September mendatang.

Ibrahim menuturkan pasar tengah memproyeksikan pemangkasan suku bunga pada bulan September setelah data yang dirilis minggu ini menunjukkan sektor jasa AS melambat pada Juli lalu. Data itu menyusul buruknya data penggajian non-pertanian yang dirilis pekan lalu.

Sementara dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia yang menurun menjadi US$152,0 miliar, turun dari US$152,6 miliar pada Juni 2025 lalu.

Kendati begitu, BI memandang posisi cadangan devisa Indonesia ke depannya telah memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal.

Lantas berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (8/8/2025)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.51 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp19.295 dan harga jual sebesar Rp16.315 berdasarkan e-rate.

Lalu berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.135 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.435 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.293 dan Rp16.319 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.210 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.410 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.02 WIB menetapkan harga beli dan harga untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.275 dan Rp16.325 per dolar AS.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.100 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.450 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp16.295 dan Rp16.310.

Untuk bank notes, BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.200 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.450 per dolar AS.