Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (20/8)

Rupiah melemah 0,29% ke Rp16.245,50 per dolar AS pada 20 Agustus 2025. Kurs dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI bervariasi.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail
Rabu, 20 Agustus 2025 | 11:07
Karyawan menghitung uang dolar AS di Jakarta, Selasa (22/7/2025)./JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 0,29% menjadi Rp16.245,50 per dolar AS, sementara indeks dolar AS menguat 0,12% ke level 98,38.
  • Bank Indonesia akan mengumumkan keputusan suku bunga acuan yang diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan rupiah, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12%.
  • Kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI bervariasi, dengan harga beli berkisar antara Rp16.025 hingga Rp16.289 dan harga jual antara Rp16.290 hingga Rp16.460.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu, 20 Agustus 2025 dibuka melemah. Saat ini, pasar sedang menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang akan mengumumkan suku bunga acuan. 

Berdasarkan data Bloomberg, Rabu (20/8/2025) pukul 09.03 WIB, mata uang rupiah dibuka melemah 0,29% ke posisi Rp16.245,50 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,12% ke level 98,38.

Pada pembukaan pasar, mata uang Asia lainnya yang juga dibuka melemah antara lain adalah dolar Hongkong yang terdepresiasi 0,04%, dolar Singapura melemah 0,09%, dolar Taiwan melemah 0,34%, won Korea Selatan melemah 0,45%, peso Filipina melemah 0,37%, yuan China melemah 0,06%, ringgit Malaysia turun 0,15%, dan baht Thailand yang melemah 0,04% terhadap dolar AS. 

Sebelumnya, Pengamat Mata Uang Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen yang akan menggerakkan mata uang rupiah pada perdagangan hari ini adalah hasil dari Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang akan memutuskan suku bunga acuan. 

Menurutnya, BI akan mempertimbangkan kondisi perekonomian global serta domestik, termasuk setelah data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 Indonesia yang mengejutkan pasar dengan capaian laju PDB 5,12%.

Adapun, berikut kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI, Rabu (20/8/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini 

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.285 dan harga jual sebesar Rp16.305 berdasarkan e-rate.  

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.160 dan Rp16.460. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.160 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.460 per dolar AS. 

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.281 dan Rp16.307 untuk e-rate.  

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.205 dan Rp16.405 sampai dengan waktu yang sama. 

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.09 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.260 dan Rp16.290.  

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 10.03 WIB. 

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.32 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.375. 

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.289 dan harga jual sebesar Rp16.304 berdasarkan special rates.  

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.180 dan jual sebesar Rp16.460. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.

 

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

