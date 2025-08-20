Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonom: Masyarakat Tak Akan Tinggalkan P2P Lending meski Ada Dugaan Kartel Bunga Pinjol

KPPU menyelidiki dugaan kartel pinjol, namun minat pinjaman diprediksi tetap tinggi meski ada pengaruh pada lender. OJK diharapkan menetapkan acuan bunga.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 13:11
Share
Ilustrasi fintech P2P lending atau pinjol. / Freepik.com
Ilustrasi fintech P2P lending atau pinjol. / Freepik.com

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kartel bunga pinjaman online atau pinjol yang menyeret 97 pelaku usaha pada Selasa (26/8/2025) mendatang.

Meski kasus ini terus berjalan di persidangan, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat peminjam (borrower) tidak akan serta-merta beralih dari pinjol. Dia yakin permintaan pinjaman di fintech P2P lending akan tetap tinggi.

“Bagi borrower, saya rasa tidak akan berpengaruh, permintaan akan tetap tinggi. Namun bagi lender [peminjam], bisa berpengaruh,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (20/8/2025).

Dia mengingatkan pinjaman daring alias pindar mengadopsi two-sided market. Penetapan manfaat ekonomi atau suku bunga yang lebih rendah, bisa membuat lender yang berinvestasi di sektor produktif menjadi minim. Bila itu terjadi, maka likuiditas dari platform untuk menyalurkan pembiayaan pun bisa tersendat.

Di satu sisi, bagi borrower bunga pinjaman yang lebih rendah seharusnya bisa membuat permintaan pinjaman daring meningkat. Pasalnya, mereka bisa mendapatkan pembiayaan tanpa proses yang rumit.

“Pada awal kehadiran, untuk meningkatkan minat lender, bunga yang dipasang cukup tinggi. Apalagi persaingan dengan pinjol ilegal yang saat itu bisa menawarkan keuntungan yang lebih tinggi. Maka yang dirugikan adalah borrower harus mendapatkan bunga pinjaman yang mencekik,” jelasnya.

Baca Juga

Kala itu, lanjutnya, pihaknya menyampaikan bahwa industri pinjol butuh acuan bunga. Karena kalau tidak ditetapkan, bunga pinjaman bisa terlampau tinggi dan bisa kembali pada era 2020—2021 yang banyak masalah timbul akibat pinjol.

“Maka memang sudah seharusnya ada aturan ataupun rujukan bagi para pelaku pinjaman daring dalam menetapkan bunganya. Peran aturan dan rujukan diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan [OJK],” ujarnya.

Respons Pelaku Usaha soal Kasus Dugaan Kartel Pinjol

Sementara itu, PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menyampaikan pihaknya menghormati seluruh proses yang sedang berlangsung di KPPU. 

“AdaKami menghormati proses yang sedang berlangsung di KPPU dan akan bersikap kooperatif dalam setiap tahapan yang diperlukan,” kata Chief of Public Affairs PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami), Karissa Sjawaldy kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (20/8/2025).

VP Public Relations PT Amartha Mikro Fintech (Amartha) Harumi Supit menekankan bahwa sejak awal Amartha telah menerapkan suku bunga pinjaman di bawah batas maksimum yang ditetapkan.

“Tujuannya adalah agar tidak membebani mitra, sekaligus menjaga kelancaran usaha mereka. Sehingga regulasi ini tidak berdampak pada kami, kegiatan berlangsung seperti biasa dengan melayani UMKM perempuan di lebih dari 50.000 desa,” ujarnya.

Adapun, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan bahwa tidak ada sama sekali kesepakatan dalam menentukan manfaat ekonomi atau suku bunga antar anggota asosiasi.

Kepala Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah menuturkan tak ada kompromi dalam menentukan batas atas manfaat ekonomi di industri pinjaman daring (pindar) atau pinjol. Dia berujar, batas atas ini adalah ceiling price, sehingga para penyelenggara masih memiliki ruang yang besar untuk menentukan harga yang akan dikenakan kepada pengguna.

“Pada dasarnya pelaku usaha memiliki kebebasan menentukan tingkat suku bunga tadi sepanjang tidak melampaui batas tersebut,” katanya dalam konferensi pers mengenai batas maksimum manfaat ekonomi, Kamis (14/8/2025) di Jakarta.

Sebagai informasi, bunga maksimum industri pinjol legal yang dimaksud Kuseryansyah adalah sebesar 0,8% pada 2018. Adapun, besaran bunga ini mengacu pada kajian dari Financial Conduct Authority (FCA) yang ada di Inggris.

“Situasinya adalah industri fintech lending ini masih di early stage, awal sekali, tidak ada patokan, tidak ada acuan. Jadi, platform pinjaman daring di bawah AFPI tidak pernah membuat kesepakatan untuk menentukan batas maksimum manfaat ekonomi yang diatur ke 0,8%,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?
Premium
30 menit yang lalu

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)
Premium
2 jam yang lalu

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Grup Pelat Merah, Pegadaian Memulai Channeling ke Pindar Danai.id

Grup Pelat Merah, Pegadaian Memulai Channeling ke Pindar Danai.id

Ini Pesan Kepala BPS soal Pegawai yang Dibunuh di Halmahera Timur

Ini Pesan Kepala BPS soal Pegawai yang Dibunuh di Halmahera Timur

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

KPPU: Denda Pelanggaran Tembus Rp220 Miliar di Semester I/2025

KPPU: Denda Pelanggaran Tembus Rp220 Miliar di Semester I/2025

Ancang-Ancang Redesain Industri Pinjol Usai Dugaan Kartel Bunga Pinjaman

Ancang-Ancang Redesain Industri Pinjol Usai Dugaan Kartel Bunga Pinjaman

KPPU Lanjutkan Pengawasan Dugaan Kartel Suku Bunga

KPPU Lanjutkan Pengawasan Dugaan Kartel Suku Bunga

KARTEL SUKU BUNGA PINJAMAN: OJK Ajak Diskusi KPPU

KARTEL SUKU BUNGA PINJAMAN: OJK Ajak Diskusi KPPU

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BCA Buka Suara soal Proses Ambil Alih 51% Saham di Era Megawati
Perbankan
9 menit yang lalu

BCA Buka Suara soal Proses Ambil Alih 51% Saham di Era Megawati

Ekonom: Masyarakat Tak Akan Tinggalkan P2P Lending meski Ada Dugaan Kartel Bunga Pinjol
Fintech
1 jam yang lalu

Ekonom: Masyarakat Tak Akan Tinggalkan P2P Lending meski Ada Dugaan Kartel Bunga Pinjol

Skenario Kenaikan Iuran BPJS 2026 setelah Dapat Lampu Hijau Prabowo
Asuransi
1 jam yang lalu

Skenario Kenaikan Iuran BPJS 2026 setelah Dapat Lampu Hijau Prabowo

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency
Perbankan
18 Agt 2025 | 13:57 WIB

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency

Bank Mandiri Dukung Ekonomi Kreatif Lokal Melalui Road to INACRAFT
Perbankan
2 jam yang lalu

Bank Mandiri Dukung Ekonomi Kreatif Lokal Melalui Road to INACRAFT

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022
Asuransi
22 jam yang lalu

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

OJK Mau Adopsi Sistem IT Negeri Jiran demi Berantas Scam yang Bikin Rugi Rp4,6 Triliun
Personal Finance
3 jam yang lalu

OJK Mau Adopsi Sistem IT Negeri Jiran demi Berantas Scam yang Bikin Rugi Rp4,6 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

2

Proyeksi Ekonom: BI Tahan Suku Bunga 5,25% di RDG Agustus

3

Membangun Masyarakat Merdeka dengan Peluang yang Sama

4

Prabowo Beri Lampu Hijau Iuran BPJS Kesehatan Naik

5

Saham Bank Jumbo Anjlok pada Awal Pekan, BBCA Paling Parah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

2

Proyeksi Ekonom: BI Tahan Suku Bunga 5,25% di RDG Agustus

3

Membangun Masyarakat Merdeka dengan Peluang yang Sama

4

Prabowo Beri Lampu Hijau Iuran BPJS Kesehatan Naik

5

Saham Bank Jumbo Anjlok pada Awal Pekan, BBCA Paling Parah