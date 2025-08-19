Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Grup Pelat Merah, Pegadaian Memulai Channeling ke Pindar Danai.id

Pegadaian dan Danai.id berkolaborasi menyalurkan kredit untuk UMKM, memperkuat peran fintech dan keuangan dalam mendukung ekonomi nasional.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 16:13
Share
Warga mencari informasi tentang pinjaman online di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Warga mencari informasi tentang pinjaman online di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Grup BUMN ultra mikro, PT Pegadaian menjalin kerja sama strategis penyaluran kredit dengan PT Adiwisista Finansial Teknologi atau Danai.id, perusahaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol legal.

Kolaborasi ini dilakukan melalui skema channeling atau penyaluran kredit, dengan tujuan mendorong pertumbuhan sektor UMKM serta memperkuat peran industri keuangan dan teknologi finansial dalam mendukung perekonomian nasional.

Melalui kemitraan ini, Danai.id memperoleh tambahan sumber pembiayaan untuk disalurkan kepada pelaku UMKM secara lebih luas dan efisien. Teknologi digital yang dimiliki Danai.id memungkinkan proses penyaluran kredit menjadi lebih cepat, transparan, dan menjangkau pengusaha hingga ke pelosok daerah.

Di sisi lain, Pegadaian memiliki potensi untuk memperluas penetrasi layanan keuangan melalui ekosistem Danai.id, termasuk peluang peningkatan pendapatan melalui strategi cross-selling produk dan layanan keuangan.

Pegadaian, sebagai bagian dari BRI Group yang berfokus pada layanan keuangan inklusif dan pembiayaan mikro, menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata Pegadaian dalam mendigitalisasi proses penyaluran pembiayaan dan memperluas jangkauan layanan secara nasional.

Kepala Divisi Lending & Payment Pegadaian, Muhammad Ikhsan menerangkan kerja sama ini merupakan langkah strategis Pegadaian dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Kolaborasi dengan Danai.id membuka peluang baru untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan produktif.

Baca Juga

"Kami yakin sinergi ini akan memperkuat kontribusi kami dalam ekosistem keuangan digital nasional, sekaligus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan,” ujarnya dikutip Selasa (19/8/2025).

Direktur Utama Danai.id, Azhar Abdul Wahab, juga menyambut positif kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi ini akan memperluas kapasitasnya dalam menjangkau UMKM yang membutuhkan pembiayaan produktif, dan sejalan dengan visi menjadi mitra pertumbuhan pelaku usaha di Indonesia.

Senada dengan itu, Direktur Bisnis Danai.id, Irianto Gunawan, menyampaikan bahwa fasilitas ini merupakan bentuk kepercayaan dari Pegadaian terhadap kinerja dan tata Kelola Danai.id.

Sejak berdiri pada 2018, Danai.id telah menyalurkan kredit senilai lebih dari Rp871 miliar
dengan tingkat keberhasilan pengembalian TKB90 sebesar 99%, mencerminkan kualitas portofolio yang sehat dan selektif.

Danai.id sendiri sudah terdaftar dan termasuk dalam 97 penyelenggara pindar yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara industri fintech lending dan lembaga keuangan seperti Pegadaian dalam memperkuat pembiayaan UMKM sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional,” ujar Irianto.

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan oleh Kepala Divisi Lending & Payment Pegadaian, Muhammad Ikhsan, sedangkan dari pihak Danai.id, dilakukan oleh Azhar Abdul Wahab, Direktur Utama Danai.id didampingi oleh Irianto Gunawan, Direktur Bisnis Danai.id.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Rinaldi Mohammad Azka

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investor Kakap yang Koleksi Saham Astra (ASII) di Tengah Rencana Akuisisi dan Ekspansi
Premium
1 jam yang lalu

Investor Kakap yang Koleksi Saham Astra (ASII) di Tengah Rencana Akuisisi dan Ekspansi

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO
Premium
1 jam yang lalu

Pergeseran Kontribusi Segmen Fintech & E-Commerce di Kinerja GOTO

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ini Pesan Kepala BPS soal Pegawai yang Dibunuh di Halmahera Timur

Ini Pesan Kepala BPS soal Pegawai yang Dibunuh di Halmahera Timur

Fintech Lending: Samir Fintek Catatkan Penyaluran Kredit Rp3 Triliun

Fintech Lending: Samir Fintek Catatkan Penyaluran Kredit Rp3 Triliun

Sidang Dugaan Kartel Pinjol Bikin KPPU Pecah Rekor, Periksa 97 Terlapor

Sidang Dugaan Kartel Pinjol Bikin KPPU Pecah Rekor, Periksa 97 Terlapor

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

AFPI Buka Suara usai KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel Pinjol

Adrian Gunadi Buron tapi Jadi CEO di Qatar, OJK: Setiap Negara Punya Aturan Sendiri

Adrian Gunadi Buron tapi Jadi CEO di Qatar, OJK: Setiap Negara Punya Aturan Sendiri

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Sidang Kartel Bunga Pinjol KPPU Jadi Sorotan

Sidang Kartel Bunga Pinjol KPPU Jadi Sorotan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Saham Bank Jumbo Anjlok pada Awal Pekan, BBCA Paling Parah
Perbankan
10 jam yang lalu

Saham Bank Jumbo Anjlok pada Awal Pekan, BBCA Paling Parah

NPL Citibank Turun Drastis Jadi 0,2%, Ini Strateginya
Perbankan
12 jam yang lalu

NPL Citibank Turun Drastis Jadi 0,2%, Ini Strateginya

Proyeksi Ekonom: BI Tahan Suku Bunga 5,25% di RDG Agustus
Moneter
12 jam yang lalu

Proyeksi Ekonom: BI Tahan Suku Bunga 5,25% di RDG Agustus

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency
Perbankan
18 Agt 2025 | 13:57 WIB

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency

LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Bangkrut, Ini Lokasinya
Perbankan
12 jam yang lalu

LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Bangkrut, Ini Lokasinya

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022
Asuransi
16 jam yang lalu

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

Pakai NIK, OJK Bakal Blokir Total Pelaku Penipuan Online ke Akses Keuangan
Fintech
12 jam yang lalu

Pakai NIK, OJK Bakal Blokir Total Pelaku Penipuan Online ke Akses Keuangan

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI
Perbankan
18 Agt 2025 | 12:54 WIB

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

2

Mengintip Tantiem Bos Bank BUMN yang Kini Disetop Prabowo

3

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

4

Proyeksi Ekonom: BI Tahan Suku Bunga 5,25% di RDG Agustus

5

Membangun Masyarakat Merdeka dengan Peluang yang Sama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

2

Mengintip Tantiem Bos Bank BUMN yang Kini Disetop Prabowo

3

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

4

Proyeksi Ekonom: BI Tahan Suku Bunga 5,25% di RDG Agustus

5

Membangun Masyarakat Merdeka dengan Peluang yang Sama