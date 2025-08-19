Grup Pelat Merah, Pegadaian Memulai Channeling ke Pindar Danai.id

Pegadaian dan Danai.id berkolaborasi menyalurkan kredit untuk UMKM, memperkuat peran fintech dan keuangan dalam mendukung ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Grup BUMN ultra mikro, PT Pegadaian menjalin kerja sama strategis penyaluran kredit dengan PT Adiwisista Finansial Teknologi atau Danai.id, perusahaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol legal.

Kolaborasi ini dilakukan melalui skema channeling atau penyaluran kredit, dengan tujuan mendorong pertumbuhan sektor UMKM serta memperkuat peran industri keuangan dan teknologi finansial dalam mendukung perekonomian nasional.

Melalui kemitraan ini, Danai.id memperoleh tambahan sumber pembiayaan untuk disalurkan kepada pelaku UMKM secara lebih luas dan efisien. Teknologi digital yang dimiliki Danai.id memungkinkan proses penyaluran kredit menjadi lebih cepat, transparan, dan menjangkau pengusaha hingga ke pelosok daerah.

Di sisi lain, Pegadaian memiliki potensi untuk memperluas penetrasi layanan keuangan melalui ekosistem Danai.id, termasuk peluang peningkatan pendapatan melalui strategi cross-selling produk dan layanan keuangan.

Pegadaian, sebagai bagian dari BRI Group yang berfokus pada layanan keuangan inklusif dan pembiayaan mikro, menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata Pegadaian dalam mendigitalisasi proses penyaluran pembiayaan dan memperluas jangkauan layanan secara nasional.

Kepala Divisi Lending & Payment Pegadaian, Muhammad Ikhsan menerangkan kerja sama ini merupakan langkah strategis Pegadaian dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Kolaborasi dengan Danai.id membuka peluang baru untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan produktif.

"Kami yakin sinergi ini akan memperkuat kontribusi kami dalam ekosistem keuangan digital nasional, sekaligus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan,” ujarnya dikutip Selasa (19/8/2025).

Direktur Utama Danai.id, Azhar Abdul Wahab, juga menyambut positif kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi ini akan memperluas kapasitasnya dalam menjangkau UMKM yang membutuhkan pembiayaan produktif, dan sejalan dengan visi menjadi mitra pertumbuhan pelaku usaha di Indonesia.

Senada dengan itu, Direktur Bisnis Danai.id, Irianto Gunawan, menyampaikan bahwa fasilitas ini merupakan bentuk kepercayaan dari Pegadaian terhadap kinerja dan tata Kelola Danai.id.



Sejak berdiri pada 2018, Danai.id telah menyalurkan kredit senilai lebih dari Rp871 miliar

dengan tingkat keberhasilan pengembalian TKB90 sebesar 99%, mencerminkan kualitas portofolio yang sehat dan selektif.

Danai.id sendiri sudah terdaftar dan termasuk dalam 97 penyelenggara pindar yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara industri fintech lending dan lembaga keuangan seperti Pegadaian dalam memperkuat pembiayaan UMKM sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional,” ujar Irianto.

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan oleh Kepala Divisi Lending & Payment Pegadaian, Muhammad Ikhsan, sedangkan dari pihak Danai.id, dilakukan oleh Azhar Abdul Wahab, Direktur Utama Danai.id didampingi oleh Irianto Gunawan, Direktur Bisnis Danai.id.