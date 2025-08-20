Bisnis Indonesia Premium
Transaksi Seabank Capai 7 Juta per Hari, Perputaran Uang Rp3,7 Triliun

Bank digital Seabank melayani 7 juta transaksi harian dengan perputaran uang mencapai Rp3,7 triliun.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 08:57
Kantor Pusat SeaBank di Jakarta/Bisnis-Annisa S. Rini
Kantor Pusat SeaBank di Jakarta/Bisnis-Annisa S. Rini
Ringkasan Berita
  • Seabank melayani rata-rata 7 juta transaksi per hari dengan perputaran uang mencapai Rp3,7 triliun hingga 30 Juni 2025.
  • Seabank membukukan laba bersih Rp213,80 miliar pada semester I/2025, meningkat 33,67% year on year dari Rp159,95 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
  • Dana Pihak Ketiga (DPK) Seabank mencapai Rp28,32 triliun pada paruh pertama 2025, naik 20,56% year on year dari Rp23,49 triliun pada semester I/2024.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Bank digital PT Bank Seabank Indonesia (Seabank) melaporkan total transaksi yang telah dilayani hingga 30 Juni 2025 rata-rata mencapai 7 juta transaksi per hari.

Bank digital milik Sea Group mencatat telah melayani rata-rata 7 juta transaksi per hari dengan perputaran uang mencapai Rp3,7 triliun hingga paruh pertama 2025.

“Hingga 30 Juni 2025, Seabank telah melayani rata-rata 7 juta transaksi per hari dengan perputaran uang mencapai Rp3,7 triliun,” demikian mengutip keterangan resminya, Selasa (19/8/2025). 

Dari sisi kinerja, Seabank membukukan laba bersih sebesar Rp213,80 miliar pada semester I/2025. Capaian itu meningkat 33,67% secara tahunan (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu Rp159,95 miliar.

Kinerja positif itu ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih. Dikutip dari laporan kinerja perseroan, Seabank mencatatkan pendapatan bunga bersih senilai Rp3,62 triliun, tumbuh 44,35% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp2,51 triliun.

Pertumbuhan pendapatan bunga bersih ini ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga sebesar 39,16% YoY menjadi Rp4,25 triliun. Sementara, beban bunga tercatat naik 15,33% YoY menjadi Rp629,45 miliar pada semester I/2025, dari sebelumnya Rp545,76 miliar pada semester I/2024.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) Seabank tercatat sebesar Rp28,32 triliun pada paruh pertama 2025. Realisasi itu meningkat 20,56% YoY dari sebelumnya Rp23,49 triliun pada semester I/2024.

Realisasi DPK pada semester I/2025 ini ditopang oleh pertumbuhan simpanan giro, tabungan, dan deposito. Secara perinci simpanan giro tumbuh 35,94% YoY menjadi Rp7,02 triliun, tabungan naik 30,29% YoY menjadi Rp12,40 triliun, dan deposito tumbuh tipis 1,02% YoY menjadi Rp8,89 triliun.

Dari sisi profitabilitas, Return on Asset (ROA) Seabank naik dari 1,29% menjadi 1,53%, sedangkan Net Interest Margin (NIM) tumbuh dari 15,82% menjadi 20,20%.

“Kita bersyukur atas capaian positif Seabank di semester I/2025. Kita tidak cepat puas dan akan terus berinovasi dalam produk dan layanan bagi nasabah serta terus mendukung perluasan edukasi literasi serta inklusi keuangan di Indonesia,” kata Direktur Utama Seabank Sasmaya Tuhuleley dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).

 

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Topik

