Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Payment ID dalam Tahap Uji Coba, Bagaimana 'Nasib' SLIK?

Bank Indonesia (BI) saat ini dalam proses uji coba sistem Payment ID. Dalam pengembangannya nanti, Payment ID tidak akan menggantikan SLIK.
Annisa Sulistyo Rini,Newswire
Annisa Sulistyo Rini & Newswire - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 08:30
Share
Ilustrasi transaksi keuangan/Freepik
Ilustrasi transaksi keuangan/Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengembangkan sistem Payment ID yang saat ini masih dalam uji coba sandbox. Salah satu tujuannya adalah mendukung perluasan akses pembiayaan, terutama pelaku UMKM, dari pembentukan payment history. Lalu, apa beda Payment ID dengan SLIK OJK?

Sebagai informasi, Payment ID merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Dalam Payment ID, setiap orang akan memiliki kode unik untuk mengidentifikasi transaksi pembayaran.

Berdasarkan BSPI 2030, pemanfaatan Payment ID mencakup tiga fungsi. Pertama, kunci identifikasi untuk membentuk data profil pelaku sistem pembayaran. Kedua, kunci otentifikasi data dalam pemrosesan transaksi. Ketiga, kunci unik dalam proses agregasi antara data profil individu dengan data transaksional.

Baca Juga : Bank Indonesia: Payment ID Mulai Implementasi Bertahap 2026

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia Dicky Kartikoyono menjelaskan secara konsep, SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola OJK, digunakan untuk menilai kelayakan seseorang sebelum lembaga jasa keuangan memberikan kredit atau pembiayaan.

"Di SLIK yang keluar adalah data [seperti] seseorang punya utang berapa di bank, [berapa] jumlah, jenis kredit, ada di SLIK," jelasnya di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Namun, saat ini belum terdapat informasi mengenai berapa besar transaksi belanja yang dilakukan individu untuk dapat mengetahui sisa dana yang dimiliki, terkait dengan kemampuan dalam membayar cicilan kredit. 

Selisih antara penghasilan seseorang dengan nilai transaksi belanja merupakan leverage pinjaman dari lembaga jasa keuangan, seperti perbankan.

Baca Juga : BI Bakal Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Bagaimana Posisi PPATK?

Dicky pun menegaskan bahwa nantinya Payment ID akan berbeda dengan SLIK OJK. Begitu juga dengan data yang ada dalam masing-masing sistem, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping. Dia juga memastikan Payment ID tidak akan menggantikan SLIK OJK.

"Itu bagian yang pasti biar beda, enggak boleh sama, enggak mungkin begitu. Pokoknya enggak boleh redundant [dengan SLIK]. [Payment ID] Enggak gantiin SLIK," tegasnya.

Butuh Waktu

Lebih jauh, dalam proses implementasi Payment ID diperlukan sejumlah aturan sebagai turunan undang-undang yang sudah ada, seperti UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
 
BI, tegasnya, sejak dulu berada di bawah undang-undang rahasia bank. Dengan demikian, setiap data individu di sistem keuangan tidak bisa sembarangan diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan atau consent pemilik data. 

“Sehingga yang namanya uji coba itu mendalami bagaimana kami tetap comply di dunia digital ini untuk melakukan layanan terbaik ke masyarakat serta mengamankan keseluruhan ekosistem keuangan dan sistem pembayaran,” ungkapnya. 

Pembangunan infrastruktur Payment ID, lanjut Dicky, membutuhkan waktu yang tidak singkat. Begitu pula dengan penyusunan berbagai ketentuan dan perlu melibatkan semua pihak dalam proses tersebut.

Dia juga menekankan ide pengembangan Payment ID memiliki tujuan untuk keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. BI tidak akan pernah masuk ke ruang privat masyarakat satu persatu. "Kita tetap berada pada ruang publik karena tugasnya untuk melaksanakan kebijakan publik," jelas Dicky.

Pengembangan Credit Scoring

Dalam kesempatan terpisah, sebagaimana dilansir dari Antara, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi menilai Payment ID dapat mendorong pengembangan model credit scoring Tanah Air.

"Kami memandang kebijakan pemanfaatan Payment ID yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 ini tentu memiliki implikasi yang signifikan terhadap evolusi pengembangan dari model credit scoring di Indonesia," kata Hasan, Senin (5/8/2025).

Menurutnya, beberapa pengaruh atas implementasi kebijakan penggunaan Payment ID, di antaranya dapat meningkatkan granularitas data sehingga dapat diperoleh data detail dari profil seseorang atau lembaga yang berpotensi menjadi penerima kredit.

Tak hanya itu, Payment ID juga dinilai dapat menciptakan model prediktif yang lebih baik dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akurasi dalam menilai risiko kredit.

Dengan data yang tersedia lebih lengkap dan lebih akurat, lembaga keuangan di Indonesia diharapkan dapat terus membuat keputusan-keputusan penyaluran kredit yang lebih baik dan dapat mendorong inklusi keuangan sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan ke depan.

"Kami di OJK akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia mengenai bagaimana teknis dari implementasi kebijakan mengenai Payment ID," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Sulistyo Rini & Newswire
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan
Premium
10 menit yang lalu

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound
Premium
1 jam yang lalu

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Uji Coba Payment ID BI bagi Penerima Bansos di Banyuwangi

Uji Coba Payment ID BI bagi Penerima Bansos di Banyuwangi

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

Permudah Transaksi, BI Malang Dorong Penggunaan QRIS Tap

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi

Data Pinjol Masuk SLIK mulai 31 Juli 2025, OJK Wajibkan P2P Laporkan Debitur

Data Pinjol Masuk SLIK mulai 31 Juli 2025, OJK Wajibkan P2P Laporkan Debitur

OJK: PHK dan Pelemahan Daya Beli Tingkatkan Risiko KPR Macet

OJK: PHK dan Pelemahan Daya Beli Tingkatkan Risiko KPR Macet

OJK Atur Kredit UMKM Wajib Masuk Rencana Bisnis Bank (RBB)

OJK Atur Kredit UMKM Wajib Masuk Rencana Bisnis Bank (RBB)

OJK Kaji Universal Banking, Pengamat: Peluang Tambah Pundi-Pundi Cuan Bank

OJK Kaji Universal Banking, Pengamat: Peluang Tambah Pundi-Pundi Cuan Bank

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mandiri Sahabat Desa Dorong Ekonomi dengan Aksi Bersih Waduk di Jabar
Perbankan
1 menit yang lalu

Mandiri Sahabat Desa Dorong Ekonomi dengan Aksi Bersih Waduk di Jabar

KB Bank Umumkan Ganti Nama Perusahaan Jadi PT Bank KB Indonesia Tbk
Perbankan
8 menit yang lalu

KB Bank Umumkan Ganti Nama Perusahaan Jadi PT Bank KB Indonesia Tbk

BJB Syariah Membukukan Kinerja Positif di Tengah Kondisi yang Menantang
Perbankan
40 menit yang lalu

BJB Syariah Membukukan Kinerja Positif di Tengah Kondisi yang Menantang

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas
Korporasi
23 jam yang lalu

PNM dan Menko PM Perkuat SDM Pekerja Migran Menuju Indonesia Emas

Payment ID dalam Tahap Uji Coba, Bagaimana 'Nasib' SLIK?
Perbankan
1 jam yang lalu

Payment ID dalam Tahap Uji Coba, Bagaimana 'Nasib' SLIK?

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025
Korporasi
22 jam yang lalu

PNM Terima Penghargaan Indonesia Public Relations Awards 2025

Kookmin Hapus Nama Bukopin dari BBKP
Perbankan
1 jam yang lalu

Kookmin Hapus Nama Bukopin dari BBKP

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pembiayaan Emas Bank Muamalat Tembus Rp348 Miliar, Bidik Lampaui Rp500 Miliar Tahun Ini

2

OJK Ungkap Danantara Bakal Merger BUMN Keuangan, Termasuk Asuransi-Reasuransi?

3

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

4

Klarifikasi BI soal Kabar Payment ID Bisa Intip Seluruh Transaksi Warga

5

Pasar Modal RI Loyo di Asean, OJK Siapkan Jurus Universal Banking

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Strategi Citibank Ekspansi Kredit Korporasi 2025

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Cadangan Devisa Juli 2025 Turun Tipis jadi US$152 Miliar

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Ma'ruf Amin Dorong Bank Syariah Pertama RI Kembali Moncer, Bagaimana Caranya?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Produksi Ikan Nasional Meningkat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pembiayaan Emas Bank Muamalat Tembus Rp348 Miliar, Bidik Lampaui Rp500 Miliar Tahun Ini

2

OJK Ungkap Danantara Bakal Merger BUMN Keuangan, Termasuk Asuransi-Reasuransi?

3

Asosiasi Pinjol: Kami jadi 'Tom Lembong' Kedua karena Tudingan Kartel Bunga

4

Klarifikasi BI soal Kabar Payment ID Bisa Intip Seluruh Transaksi Warga

5

Pasar Modal RI Loyo di Asean, OJK Siapkan Jurus Universal Banking