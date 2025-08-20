Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OJK Mau Adopsi Sistem IT Negeri Jiran demi Berantas Scam yang Bikin Rugi Rp4,6 Triliun

OJK berencana adopsi sistem IT dari Singapura dan Malaysia untuk memerangi scam finansial senilai Rp4,6 triliun.
Annisa Nurul Amara
Annisa Nurul Amara - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 11:29
Share
Foto multiple exposure warga beraktivitas di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Minggu (31/12/2023). Arief Hermawan P
Foto multiple exposure warga beraktivitas di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Minggu (31/12/2023). Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • OJK sedang mengembangkan sistem digital untuk memberantas penipuan di sektor jasa keuangan, terinspirasi dari National Fraud Portal di Singapura dan Malaysia.
  • Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama: manajemen kasus, penelusuran aliran dana, dan sistem penilaian risiko penipuan berbasis data.
  • Penggunaan AI dalam sistem ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja SDM dan meningkatkan efektivitas Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupayakan strategi dan inovasi untuk memberantas penipuan atau scam di sektor jasa keuangan, yang telah merugikan masyarakat hingga Rp4,6 triliun per 17 Agustus 2025.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku PUJK dan Pelindungan Konsumen sekaligus Ketua Satgas Pasti OJK Rizal Ramadhani mengatakan saat ini pihaknya sedang mengeksplorasi pengembangan sistem digital guna memerangi penipuan finansial. 

“Kita sedang menjajaki semacam National Fraud Portal [NFP] seperti di Singapura dan Malaysia,” katanya kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).

Rizal menerangkan, pada dasarnya sistem IT tersebut dibangun atas tiga komponen inti. Pertama, manajemen kasus (case management) berfungsi untuk mencatat, mengelola, dan menindaklanjuti laporan penipuan.

Komponen kedua, lanjutnya, penelusuran aliran dana (money trail) untuk melacak aliran uang dari korban ke pelaku, dilakukan dalam konteks penindakan hukum. Ketiga, sistem penilaian risiko penipuan (fraud scoring) berbasis data, digunakan dalam konteks pencegahan.

“Ini sudah beberapa kali kami bahas dengan ahli IT di OJK dan konsultan IT. Sistem ini akan menggunakan AI, sehingga mengurangi beban pekerjaan SDM kita dalam mengoperasikan IASC [Indonesia Anti-Scam Center],” tutur dia.

Baca Juga

Mengutip laman Bank Negara Malaysia pada Rabu (20/8/2025), NFP diluncurkan pada 20 Agustus 2024 dan bertujuan untuk memerangi penipuan di sektor keuangan. 

NFP dirancang dengan proses otomatis, mulai dari pengelolaan laporan penipuan, verifikasi pelacakan dana yang dicuri hingga penyebaran peringatan antar lembaga keuangan untuk mendorong tindakan yang cepat.

Sebagai informasi, IASC dibentuk sebagai pusat penanganan penipuan transaksi di sektor keuangan. Bedanya dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) adalah IASC tempat pengaduan untuk perusahaan yang legal dan Satgas Pasti untuk aktivitas keuangan ilegal.

Adapun, sejak November — 17 Agustus 2025 IASC telah menerima 225.281 laporan. Sementara itu, jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 359.733 dan 72.145 rekening telah diblokir. Adapun, total dana yang telah diblokir sebesar Rp349,3 miliar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Nurul Amara
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium
30 menit yang lalu

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025
Premium
1 jam yang lalu

Diam-Diam Gencar Borong Saham ASII pada 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lembaga Pemeringkat Siap-Siap Peringkat Manajer Investasi dan Reksa Dana

Lembaga Pemeringkat Siap-Siap Peringkat Manajer Investasi dan Reksa Dana

OJK: Rp120 Triliun Uang Masyarakat Raib akibat Investasi dan Pinjol Ilegal Cs

OJK: Rp120 Triliun Uang Masyarakat Raib akibat Investasi dan Pinjol Ilegal Cs

Pakai NIK, OJK Bakal Blokir Total Pelaku Penipuan Online ke Akses Keuangan

Pakai NIK, OJK Bakal Blokir Total Pelaku Penipuan Online ke Akses Keuangan

Korban Penipuan Online di RI Baru Lapor setelah 12 Jam, OJK Ingatkan Pentingnya Waktu Kritis

Korban Penipuan Online di RI Baru Lapor setelah 12 Jam, OJK Ingatkan Pentingnya Waktu Kritis

Peluncuran Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal

Peluncuran Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal

Laporan Penipuan Online Capai 800 per Hari di Indonesia, Singapura Cuma 150

Laporan Penipuan Online Capai 800 per Hari di Indonesia, Singapura Cuma 150

Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM

Lindungi dari Scam dan Spam, IM3 Platinum Tawarkan Fitur SATSPAM

OJK: Warga RI Rugi Rp4,6 Triliun akibat Penipuan Online

OJK: Warga RI Rugi Rp4,6 Triliun akibat Penipuan Online

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank Mandiri Dukung Ekonomi Kreatif Lokal Melalui Road to INACRAFT
Perbankan
23 menit yang lalu

Bank Mandiri Dukung Ekonomi Kreatif Lokal Melalui Road to INACRAFT

OJK Mau Adopsi Sistem IT Negeri Jiran demi Berantas Scam yang Bikin Rugi Rp4,6 Triliun
Personal Finance
1 jam yang lalu

OJK Mau Adopsi Sistem IT Negeri Jiran demi Berantas Scam yang Bikin Rugi Rp4,6 Triliun

OJK: Rp120 Triliun Uang Masyarakat Raib akibat Investasi dan Pinjol Ilegal Cs
Fintech
1 jam yang lalu

OJK: Rp120 Triliun Uang Masyarakat Raib akibat Investasi dan Pinjol Ilegal Cs

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency
Perbankan
18 Agt 2025 | 13:57 WIB

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency

Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (20/8)
Perbankan
1 jam yang lalu

Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (20/8)

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022
Asuransi
20 jam yang lalu

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

Bank 'Ambruk' Bertambah, Ini Daftarnya sepanjang 2025
Perbankan
1 jam yang lalu

Bank 'Ambruk' Bertambah, Ini Daftarnya sepanjang 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

2

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

3

Proyeksi Ekonom: BI Tahan Suku Bunga 5,25% di RDG Agustus

4

Membangun Masyarakat Merdeka dengan Peluang yang Sama

5

Saham Bank Jumbo Anjlok pada Awal Pekan, BBCA Paling Parah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

2

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

3

Proyeksi Ekonom: BI Tahan Suku Bunga 5,25% di RDG Agustus

4

Membangun Masyarakat Merdeka dengan Peluang yang Sama

5

Saham Bank Jumbo Anjlok pada Awal Pekan, BBCA Paling Parah