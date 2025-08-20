Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bank 'Ambruk' Bertambah, Ini Daftarnya sepanjang 2025

OJK mencabut izin 3 BPR sepanjang 2025, termasuk Disky Surya Jaya, sementara sepanjang tahun lalu tercatat 20 BPR/BPRS tutup.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 10:58
Share
Ilustrasi bank bangkrut/Shutterstock
Ilustrasi bank bangkrut/Shutterstock
Ringkasan Berita
  • OJK mencabut izin usaha tiga BPR pada tahun 2025, termasuk PT Bank Perekonomian Rakyat Disky Surya Jaya, karena masalah permodalan dan kesehatan keuangan.
  • LPS menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi untuk BPR yang izinnya dicabut, dengan proses rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan dalam 90 hari kerja.
  • OJK terus melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap permasalahan bank, sesuai dengan UU P2SK, untuk memperkuat industri perbankan dan menjawab tantangan sektor keuangan yang kompleks.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha salah satu bank perekonomian rakyat (BPR). Simak daftar bank-bank bangkrut sepanjang tahun ini.

Terbaru, OJK mencabut izin PT Bank Perekonomian Rakyat Disky Surya Jaya yang berlokasi di Deli Serdang, Sumatra Utara. 

"Pencabutan izin usaha BPR Disky Surya Jaya merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan," tulis Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara Khoirul Muttaqien dalam keterangan resminya, Rabu (20/8/2025). 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pun sedang menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi BPR Disky Surya Jaya. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Disky Surya Jaya dicabut oleh OJK terhitung sejak 19 Agustus 2025.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan BPR Disky Surya Jaya, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha bank.

Baca Juga

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Disky Suryajaya bersumber dari dana LPS," tulis LPS dalam siaran pers, Selasa (19/8/2025).

Selain BPR Disky Surya Jaya, tercatat ada dua BPR lain yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada tahun ini, yaitu PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Kota Batu, Jatim dan PT BPRS Gebu Prima di Medan, Sumatra Utara.

BPR Dwicahaya Nusaperkasa dicabut izin usahanya pada 24 Juli 2025, sedangkan BPRS Gebu Prima pada 17 April 2025. Ketiganya memiliki permasalahan yang serupa, yaitu tidak memenuhi tingkat permodalan dan Kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan. 

Pemegang saham dan pengurus BPR-BPR tersebut tidak dapat melakukan penyehatan, sehingga pada akhirnya ditutup oleh OJK. 

Jika dibandingkan dengan jumlah bank bangkrut pada tahun lalu, pada tahun ini terhitung lebih sedikit. Sepanjang 2024, terdapat 20 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya. 

Terkait dengan pencabutan izin usaha BPR/BPRS, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memaparkan bahwa pencabutan izin usaha bank bersifat dinamis, selagi pihaknya juga mengupayakan deteksi masalah sejak dini.

“Proyeksi BPR/S yang akan mengalami CIU pada tahun 2025 bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau pemegang saham pengendali BPR/S,” katanya dalam jawaban tertulis hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, dikutip pada Senin (16/6/2025).

Dian menjelaskan bahwa OJK melakukan tindak lanjut pengawasan sebagaimana regulasi yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di lingkup BPR, regulator disebutnya telah memiliki pengaturan strategi keluar (exit policy) yang menitikberatkan deteksi sejak awal terhadap permasalahan yang dialami bank.

Permasalahan ini mencakup berbagai hal yang dinilai membahayakan kelangsungan usaha bank hingga langkah penyehatan sebagai upaya perbaikan tingkat solvabilitas maupun likuiditas.

Secara umum, Dian menyebut bahwa OJK juga mendorong perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola dan manajemen risiko yang baik, berinovasi, serta menjaga integritas. “Upaya pengembangan dan penguatan perbankan ini dilakukan agar dapat menjawab tantangan dan dinamika industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, sehingga diperlukan kemampuan deteksi dini terhadap permasalahan dan forward-looking,” tuturnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)
Premium
21 detik yang lalu

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium
30 menit yang lalu

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lembaga Pemeringkat Siap-Siap Peringkat Manajer Investasi dan Reksa Dana

Lembaga Pemeringkat Siap-Siap Peringkat Manajer Investasi dan Reksa Dana

OJK Mau Adopsi Sistem IT Negeri Jiran demi Berantas Scam yang Bikin Rugi Rp4,6 Triliun

OJK Mau Adopsi Sistem IT Negeri Jiran demi Berantas Scam yang Bikin Rugi Rp4,6 Triliun

Kronologi dan Alasan OJK Cabut Izin Usaha Bank Perekonomian di Deli Serdang

Kronologi dan Alasan OJK Cabut Izin Usaha Bank Perekonomian di Deli Serdang

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang

OJK Cabut Izin Usaha BPR Disky Surya Jaya Deli Serdang

LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Bangkrut, Ini Lokasinya

LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Bangkrut, Ini Lokasinya

LPS Jamin 636,77 Juta Rekening Bank per Juni 2025

LPS Jamin 636,77 Juta Rekening Bank per Juni 2025

Kronologi Pencabutan Izin Usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jatim

Kronologi Pencabutan Izin Usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jatim

Satu Bank Perekonomian di Jatim Gugur, OJK Cabut Izin Usahanya

Satu Bank Perekonomian di Jatim Gugur, OJK Cabut Izin Usahanya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bank Mandiri Dukung Ekonomi Kreatif Lokal Melalui Road to INACRAFT
Perbankan
23 menit yang lalu

Bank Mandiri Dukung Ekonomi Kreatif Lokal Melalui Road to INACRAFT

OJK Mau Adopsi Sistem IT Negeri Jiran demi Berantas Scam yang Bikin Rugi Rp4,6 Triliun
Personal Finance
1 jam yang lalu

OJK Mau Adopsi Sistem IT Negeri Jiran demi Berantas Scam yang Bikin Rugi Rp4,6 Triliun

OJK: Rp120 Triliun Uang Masyarakat Raib akibat Investasi dan Pinjol Ilegal Cs
Fintech
1 jam yang lalu

OJK: Rp120 Triliun Uang Masyarakat Raib akibat Investasi dan Pinjol Ilegal Cs

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency
Perbankan
18 Agt 2025 | 13:57 WIB

BNI Beri Pengalaman Jadi Global Citizen Lewat Fitur Wondr Multicurrency

Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (20/8)
Perbankan
1 jam yang lalu

Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (20/8)

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022
Asuransi
20 jam yang lalu

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

Bank 'Ambruk' Bertambah, Ini Daftarnya sepanjang 2025
Perbankan
1 jam yang lalu

Bank 'Ambruk' Bertambah, Ini Daftarnya sepanjang 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

2

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

3

Proyeksi Ekonom: BI Tahan Suku Bunga 5,25% di RDG Agustus

4

Membangun Masyarakat Merdeka dengan Peluang yang Sama

5

Saham Bank Jumbo Anjlok pada Awal Pekan, BBCA Paling Parah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Jejak Panjang BCA: Pernah Diselamatkan Negara, Kini dalam Dekapan Djarum

2

Keamanan Informasi Terjamin, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

3

Proyeksi Ekonom: BI Tahan Suku Bunga 5,25% di RDG Agustus

4

Membangun Masyarakat Merdeka dengan Peluang yang Sama

5

Saham Bank Jumbo Anjlok pada Awal Pekan, BBCA Paling Parah