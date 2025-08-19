Bisnis Indonesia Premium
Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, Selasa (19/8)

Rupiah melemah ke Rp16.229 per dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini. Kurs dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI bervariasi.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 10:09
Karyawan menghitung uang dolar AS di salah satu penukaran uang di Jakarta, Selasa (24/6/2025). Bisnis/Abdurachman
Karyawan menghitung uang dolar AS di salah satu penukaran uang di Jakarta, Selasa (24/6/2025). Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Nilai tukar rupiah melemah ke Rp16.229 per dolar AS, sementara indeks dolar AS menguat 0,04% ke level 98,20.
  • Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN).
  • Kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI bervariasi dengan harga jual tertinggi di BCA Rp16.370 dan terendah di BNI Rp16.249.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp16.229 per dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (19/8/2025). Simak kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah melemah 0,19% ke level Rp16.229 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,04% ke level 98,20. 

Sementara itu, mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi, yakni yen Jepang yang menguat 0,10%, dolar Singapura melemah 0,06%, dolar Taiwan melemah 0,17%, dan won Korea melemah 0,14%. 

Lalu peso Filipina melemah 0,17%, rupee India menguat 0,24%, yuan China melemah 0,04%, ringgit Malaysia melemah 0,14%, dan baht Thailand melemah 0,13%.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

Sebelumnya, Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan ditutup menguat pada rentang Rp16.120-Rp16.180 per dolar AS hari ini. 

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya memastikan bahwa instansinya akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Strategi ini akan disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. 

Sementara itu, melansir Reuters, indeks dolar tercatat naik 0,31% ke posisi 98,122, seiring meningkatnya tensi geopolitik setelah Presiden AS Donald Trump berjanji kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Washington akan menjamin keamanan Kyiv dalam setiap kesepakatan damai dengan Rusia.

Berikut kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI, Selasa (19/8/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini 

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.40 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.235 dan harga jual sebesar Rp16.255 berdasarkan e-rate.  

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.070 dan Rp16.370. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.070 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.370 per dolar AS. 

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.225 dan Rp16.252 untuk e-rate.  

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.150 dan Rp16.350 sampai dengan waktu yang sama. 

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.09 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.195 dan Rp16.225.  

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.925 dan harga jual senilai Rp16.275. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 10.03 WIB. 

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.32 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.975 dan Rp16.325. 

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.234 dan harga jual sebesar Rp16.249 berdasarkan special rates.  

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.090 dan jual sebesar Rp16.370. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35 WIB.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Topik

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally
Premium
33 menit yang lalu

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally

Cuan Lo Kheng Hong Sejak Borong Saham BBRI
Premium
1 jam yang lalu

Cuan Lo Kheng Hong Sejak Borong Saham BBRI

Artikel Premium Lainnya

Berita Terbaru

