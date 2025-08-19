Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kopdes Tak Wajib Kembalikan Talangan Dana Desa, Pakar Bicara Risiko ke Himbara

Kebijakan pembebasan Kopdes gagal bayar dari pengembalian talangan dana desa berisiko bagi bank Himbara, menurut pakar.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 09:58
Share
Warga berada di Klinik dan Apotek Desa Koperasi Merah Putih Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/5/2025). Bisnis/Rachman
Warga berada di Klinik dan Apotek Desa Koperasi Merah Putih Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/5/2025). Bisnis/Rachman
Ringkasan Berita
  • Kebijakan pemerintah yang membebaskan Koperasi Desa dari kewajiban mengembalikan dana desa berpotensi meningkatkan risiko kredit dan moral hazard bagi bank Himbara.
  • Pengamat menilai kebijakan ini dapat melemahkan likuiditas dan meningkatkan kredit bermasalah (NPL) di bank Himbara, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap bank tersebut.
  • Direktur Eksekutif INDEF menyarankan perlunya regulasi dan pengawasan yang jelas untuk Kopdes, melibatkan OJK, guna menciptakan ekosistem koperasi yang sehat dan melindungi likuiditas bank Himbara.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah membebaskan Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih gagal bayar dari kewajiban pengembalian dana desa berpotensi menimbulkan risiko berlapis bagi bank Himbara.

Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menyampaikan dari sisi risiko kredit, bank kehilangan mekanisme kontrol terhadap kualitas aset lantaran dana desa yang ditempatkan di bank digunakan sebagai talangan untuk menutup gagal bayar koperasi, bukan untuk tujuan produktif.

“Jika kegagalan koperasi bersifat sistemik akibat lemahnya tata kelola, bank Himbara dapat terpapar risiko meningkatnya kredit bermasalah (NPL) karena likuiditas dana desa yang ditempatkan di bank melemah,” ungkap Arianto kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

Dari sisi tata kelola, Arianto menilai kebijakan ini membuka celah moral hazard dan potensi penyalahgunaan dana desa. Dia mengatakan dana desa yang sejatinya dialokasikan untuk pembangunan masyarakat dapat ‘dialihkan’ untuk menambal kesalahan manajemen koperasi tanpa ada kewajiban pengembalian.

Menurutnya, hal ini tidak hanya mengurangi disiplin koperasi dalam mengelola pembiayaan, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas bank Himbara sebagai pengelola dana desa.

“Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengikis fungsi dana desa sebagai buffer keuangan desa, menekan kinerja intermediasi bank Himbara, serta memperbesar eksposur reputasi dan compliance risk,” tuturnya. 

Baca Juga

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyebut kebijakan ini berpotensi membahayakan likuiditas bank Himbara.

Untuk itu, Esther menilai bahwa Kopdes/Kel Merah Putih perlu dilengkapi dengan regulasi yang jelas agar tercipta ekosistem koperasi yang sehat.

“Seharusnya koperasi itu harus dilengkapi dengan set of rule ya, perangkat regulasi seperti perbankan, ya enggak serinci perbankan lah, tapi minimal itu jelas,” kata dia kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).

Selain itu, dia menilai pengawasan Kopdes/Kel Merah Putih sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop) tetapi juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, kata dia, program ini melibatkan bank Himbara, yang berada di bawah pengawasan OJK.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Yandri Susanto menyebut bahwa Kopdes/Kel Merah Putih tak wajib mengembalikan dana desa kepada pemerintah desa, jika mengalami gagal bayar pinjaman dari Bank Himbara.

“Jadi dana desa yang dipakai oleh Koperasi [Kopdes Merah Putih] bila mana gagal bayar, itu koperasi tidak punya kewajiban untuk mengembalikan kepada desa. Inilah bentuk dukungan dana desa,” kata Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally
Premium
33 menit yang lalu

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally

Cuan Lo Kheng Hong Sejak Borong Saham BBRI
Premium
1 jam yang lalu

Cuan Lo Kheng Hong Sejak Borong Saham BBRI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Celios: Stabilitas Keuangan Terancam jika Kopdes Masuk Sektor Berisiko Tinggi

Celios: Stabilitas Keuangan Terancam jika Kopdes Masuk Sektor Berisiko Tinggi

MBG dan Kopdes Merah Putih Diharapkan Kerek Sektor Transportasi dan Pergudangan

MBG dan Kopdes Merah Putih Diharapkan Kerek Sektor Transportasi dan Pergudangan

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Pemerintah Mitigasi Risiko Fiskal di Balik KopDes Merah Putih

Pemerintah Mitigasi Risiko Fiskal di Balik KopDes Merah Putih

Celios Soroti Penggunaan Dana Desa Jadi Talangan KopDes Merah Putih Gagal Bayar Bebani Fiskal

Celios Soroti Penggunaan Dana Desa Jadi Talangan KopDes Merah Putih Gagal Bayar Bebani Fiskal

Budi Arie Amini Kopdes Wajib Setor 20% Laba ke Pemerintah Desa

Budi Arie Amini Kopdes Wajib Setor 20% Laba ke Pemerintah Desa

Mengintip Tantiem Bos Bank BUMN yang Kini Disetop Prabowo

Mengintip Tantiem Bos Bank BUMN yang Kini Disetop Prabowo

Prabowo Mau Pangkas Komisaris dan Tantiem, Kinerja Bank BUMN Makin Moncer?

Prabowo Mau Pangkas Komisaris dan Tantiem, Kinerja Bank BUMN Makin Moncer?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, Selasa (19/8)
Perbankan
53 menit yang lalu

Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, Selasa (19/8)

Kopdes Tak Wajib Kembalikan Talangan Dana Desa, Pakar Bicara Risiko ke Himbara
Perbankan
1 jam yang lalu

Kopdes Tak Wajib Kembalikan Talangan Dana Desa, Pakar Bicara Risiko ke Himbara

OJK Resmi Bubarkan DPLK dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya
Asuransi
1 jam yang lalu

OJK Resmi Bubarkan DPLK dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026
Perbankan
17 Agt 2025 | 09:49 WIB

Rejeki wondr BNI Tahap Pertama Diumumkan, Peluang Terbuka hingga 2026

Mengintip Tantiem Bos Bank BUMN yang Kini Disetop Prabowo
Perbankan
1 jam yang lalu

Mengintip Tantiem Bos Bank BUMN yang Kini Disetop Prabowo

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI
Perbankan
17 Agt 2025 | 21:47 WIB

BNI Hadirkan wondrstage di Dukuh Atas, Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

Jam Operasional Bank Hari Ini 19 Agustus 2025 Usai Cuti Bersama Hari Kemerdekaan
Perbankan
5 jam yang lalu

Jam Operasional Bank Hari Ini 19 Agustus 2025 Usai Cuti Bersama Hari Kemerdekaan

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI
Perbankan
22 jam yang lalu

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

CIMB Niaga Buka Suara soal Peluang Akuisisi Bank Syariah Jelang Spin Off

2

Jam Operasional Bank Hari Ini 19 Agustus 2025 Usai Cuti Bersama Hari Kemerdekaan

3

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

4

Bank Swasta Mulai Lakukan Penyesuaian Bunga Deposito usai BI Rate Turun

5

OJK Bakal Longgarkan Izin Usaha Gadai, Pengamat Ingatkan Risiko Ketidakstabilan Industri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Bisnis Emas Bank Syariah RI Catatkan Kinerja Apik, Bakal Ada Pemain Baru Bullion?

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Empat Jurus Wujudkan Merdeka Finansial Keluarga Muda ala Astra Life

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Dana Pensiun Berpaling dari Pasar Saham meskipun IHSG Melesat, Ini Alasannya

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Saham Bank ‘Niche’ Melejit, BBYB, AGRO, ARTO Raup Cuan Dua Digit

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Pakar: Asuransi Kesehatan Lebih Baik Disediakan Kantor daripada Beli Sendiri

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

CIMB Niaga Buka Suara soal Peluang Akuisisi Bank Syariah Jelang Spin Off

2

Jam Operasional Bank Hari Ini 19 Agustus 2025 Usai Cuti Bersama Hari Kemerdekaan

3

BNI Pastikan Layanan Aman Selama Cuti Bersama HUT ke-80 RI

4

Bank Swasta Mulai Lakukan Penyesuaian Bunga Deposito usai BI Rate Turun

5

OJK Bakal Longgarkan Izin Usaha Gadai, Pengamat Ingatkan Risiko Ketidakstabilan Industri