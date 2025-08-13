Rupiah Dibuka Menguat, Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (13/8)

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Simak kurs dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, Rabu (13/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Simak kurs dolar AS hari ini Rabu (13/8/2025) di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.05 WIB, nilai rupiah terhadap dolar AS menguat 0,18% ke level Rp16.260. Sementara, indeks dolar AS mengalami kontraksi 0,02% menjadi 98,07.

Sejumlah mata uang negara Asia lainnya turut dibuka menguat terhadap dolar AS. Diantaranya, dolar Singapura yang naik 0,02%, dolar Taiwan menguat 0,09%, peso Filipina naik 0,16%, ringgit Malaysia meningkat 0,15%, dan baht Thailand menguat 0,04%.

Sebaliknya, mata uang negara Asia yang melemah terhadap dolar AS antara lain adalah yen Jepang yang melemah 0,15%, won Korea Selatan melemah 0,13%, rupee India turun 0,06%, dan yuan China terkoreksi 0,03%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi sebelumnya memproyeksikan hari ini rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi akan ditutup melemah di rentang Rp16.280 - Rp16.330 per dolar AS.

Kemarin, rupiah ditutup kontraksi 0,06% menjadi Rp16.289,50 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS juga mengalami kontraksi 0,07% di level 98,45.

Menurutnya, pergerakan rupiah dipengaruhi sentimen global seperti keputusan AS dan China yang memperpanjang gencatan perjanjian tarif untuk mencegah bea masuk yang tinggi sehingga dapat mengganggu perdagangan.

“Perjanjian ini mempertahankan tarif AS 30% dan China 10% yang berlaku saat ini dan memberi waktu untuk negosiasi lebih lanjut, yang memberikan dorongan bagi sentimen investor di seluruh kawasan,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

Dari dalam negeri, sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah antara lain proyeksi Bank Indonesia (BI) bahwa kinerja penjualan eceran meningkat pada Juli 2025.

Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2025 diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 4,8% (year on year/YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, sehingga mencapai level 222,5.

Pada Juni 2025, IPR tercatat sebesar 231,9 atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,3% YoY, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Mei 2025 sebesar 1,9% YoY.

Secara bulanan, penjualan eceran pada Juli 2025 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 4,0% (month to month/MtM), didorong oleh penurunan penjualan kelompok peralatan informasi dan komunikasi serta makanan, minuman, dan tembakau.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (13/8/2025)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.23 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.248 dan harga jual sebesar Rp16.268 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT counter, BCA pada pukul 08.01 WIB mematok harga beli dolar AS sebesar Rp16.105 dan harga jual Rp16.405. Lalu berdasarkan bank notes pada pukul 08.03 WIB, harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.105 dan Rp16.405.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.248 dan Rp16.276 untuk e-rate.

Lalu untuk TT counter, BRI mematok harga beli sebesar Rp16.160 per dolar AS dan harga jual Rp16.360 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.00 WIB menetapkan harga beli dan harga jual untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.230 dan Rp16.280 per dolar AS.

Pada pukul 09.42 WIB, Mandiri menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.075 dan harga jual Rp16.425 untuk TT counter.

Lalu untuk bank notes, Mandiri pada pukul 09.12 WIB ditetapkan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rates pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.248 dan Rp16.263.

Berdasarkan TT counter, BNI pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.160 dan harga jual Rp16.440.

Untuk bank notes, BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.160 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.440 per dolar AS.