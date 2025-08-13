Bank Mandiri Sabet 6 Penghargaan Global Transaction Banking 2025

Bank Mandiri meraih 6 penghargaan internasional berkat inovasi digitalnya, termasuk SuperApp Livin' dan Kopra by Mandiri, yang meningkatkan transaksi dan pengguna.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berkomitmen untuk berinovasi dalam memberikan layanan keuangan dan gaya hidup nasabah guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Melalui transformasi digital, bank bersandi saham BMRI telah menyediakan tiga solusi andalan SuperApp Livin’ by Mandiri untuk nasabah ritel, SuperPlatform Kopra by Mandiri bagi nasabah pebisnis hingga wholesale, dan Livin’ Merchant bagi pelaku UMKM.

Senior Vice President (SVP) Digital Wholesale Banking Bank Mandiri BD Budi Prasetyo menyatakan inovasi merupakan bagian strategis Bank Mandiri dalam menghadirkan end-to-end digital ecosystem yang mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Sehingga memberikan pengalaman yang lebih unggul bagi nasabah wholesale, pebisnis, UMKM, hingga ritel. Langkah strategis Bank Mandiri ini sejalan dengan semangat HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.

“Solusi tersebut berhasil menjadi pilihan utama nasabah terbukti dari volume transaksi Kopra by Mandiri melonjak 13% year on year (yoy) menjadi 583 juta transaksi dengan nilai transaksi tumbuh 19% yoy menjadi lebih dari Rp10.000 triliun per Mei 2025. Sedangkan Livin’ Merchant semakin diandalkan oleh pelaku bisnis dengan pertumbuhan pengguna terdaftar 13% yoy menjadi 2,7 juta pengguna,” ujar BD Budi dalam keterangannya pada Minggu (10/8).

Sementara itu, pengguna terdaftar Livin’ by Mandiri berhasil tumbuh 24% year on year menjadi 31,6 juta pengguna per Mei 2025. Pada periode yang sama, Super App andalan Bank Mandiri ini telah memproses pertumbuhan volume transaksi 26% yoy menjadi 1,83 miliar kali dengan kenaikan nilai transaksi 12% yoy menjadi Rp1.744 triliun.

Berkat kinerja tersebut, Bank Mandiri kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah global lewat raihan 6 penghargaan internasional dari ajang bergengsi The Digital Banker – Global Transaction Banking Innovation Awards 2025. Bank berlogo pita emas ini dinobatkan sebagai Best Bank for Cash Management in Indonesia​, Best Bank for Supply Chain Finance​ in Indonesia, Best Bank for Trade Finance​ in Indonesia, Best Bank for Transaction Banking​ Services in Indonesia, Best Bank for Transaction Banking​ Services in South East Asia​, dan Best Digital Payments Initiative​.

Penghargaan yang Bank Mandiri peroleh ini berdasarkan penilaian terhadap kinerja perseroan satu tahun terakhir serta esai terkait inovasi digital yang tengah dijalankan. Pencapaian ini mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai institusi keuangan terdepan dalam inovasi layanan digital yang menjawab kebutuhan nasabah ritel, UMKM, hingga korporasi.

Budi menyatakan​ solusi Kopra by Mandiri kini melayani berbagai segmen nasabah mulai dari korporasi, institusi keuangan, pemerintah, hingga UKM. Sejak 2024, Kopra mengalami pengembangan masif dengan berbagai fitur baru yang memperkuat kapabilitas di bidang cash management, trade finance, dan value chain.

Sejak 2024 Kopra by Mandiri melakukan pengembangan masif yang tidak hanya mengoptimalkan setiap fitur existing untuk memberikan pengalaman transaksi terintegrasi yang mendukung efisiensi dan performa bisnis, tetapi juga menghadirkan sejumlah fitur baru guna memenuhi kebutuhan nasabah wholesale yang semakin kompleks.​ Terdapat berbagai layanan komprehensif di Kopra by Mandiri mulai dari cash management, trade, dan value chain.

Ia menyatakan pada solusi Cash Management, Kopra by Mandiri memfasilitasi transaksi nasabah secara end-to-end mulai dari pembayaran dengan fasilitas bulk payment yang memungkinkan pemrosesan hingga 50.000 transaksi. Juga manajemen likuiditas perusahaan dengan hadirnya educational landing page yang memberikan deskripsi detail serta contoh ilustratif dari setiap solusi likuiditas.

“Spesifik pada layanan Value Chain, Kopra by Mandiri melayani kebutuhan nasabah yang melibatkan baik principal, supplier, atau distributor untuk pengajuan dan penerimaan invoice, maupun permintaan pembayaran invoice. Dalam rangka mendukung closed-loop ecosystem, Kopra to Livin’ Financing hadir sebagai solusi value chain guna mempercepat proses penagihan pembayaran invoice langsung ke akun Livin’ pemasok,” paparnya. ​

Sejalan dengan itu,​ Bank Mandiri mentransformasi perbankan ritel dengan Livin’ by Mandiri untuk nasabah perorangan dengan lebih dari 150 fitur dalam genggaman, mencakup kebutuhan nasabah untuk melakukan saving, moving, borrowing, dan growing, serta beyond banking seperti lifestyle dan loyalty, lewat berbagai fitur merupakan yang pertama di industri perbankan Indonesia​.

Tidak berhenti disitu, untuk memperluas pasar pelaku bisnis, Budi menyatakan Livin’ Merchant telah menjadi​ Point of Sales versi mobile terlengkap dari industri banking sebagai merchant solutions yang mendukung digitalisasi UMKM Indonesia​. Terlebih, 60% pengguna Livin’ Merchant berasal dari non-urban areas.

“Layanan Livin’ Merchant memiliki keunggulan dimana proses onboarding cepat hanya dalam 8 menit, baik itu untuk UMKM maupun badan usaha dengan NIB​. Bebas biaya berlangganan bulanan​ serta 0% MDR QRIS. Selain itu, pencairan atau settlement 3x sehari ke rekening merchant​ menerima berbagai jenis pembayaran kartu melalui card dongle dan QRIS, memberikan fleksibilitas pembayaran yang lebih besar​,” jelasnya.

Selain itu, terdapat fitur Multi-Outlet memungkinkan owner/merchant mengelola lebih dari satu cabang dalam satu aplikasi, seperti menambahkan outlet, melakukan assign karyawan ke setiap outlet, menetapkan pajak dan biaya layanan, hingga memonitor laporan keuangan dari semua outlet.​ Juga ada solusi F&B terintegrasi untuk efisiensi operasional untuk mendukung pertumbuhan bisnis F&B di Indonesia serta Value Chain Ordering and Financing.

“Dedikasi para Mandirian menjadi elemen penting di balik pencapaian ini. Konsistensi dalam menjaga kualitas layanan dan membangun kepercayaan nasabah menjadi fondasi Bank Mandiri dalam mempertahankan kinerja unggul di tengah tantangan pasar yang terus berubah,” tukasnya.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus mendorong inovasi dan layanan bagi nasabah serta memperluas inklusi keuangan secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang responsif dan berorientasi solusi, Bank Mandiri optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan serta memperkuat kontribusinya terhadap sistem keuangan nasional.