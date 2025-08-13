Bisnis Indonesia Premium
Perbanas Dukung Universal Banking, Baik bagi Bisnis dan Pengawasan

OJK mengkaji universal banking di Indonesia, disambut positif oleh Perbanas. Konsep ini dapat meningkatkan pendapatan bank dan memperdalam pasar modal, meski butuh regulasi kuat.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 19:14
Ilustrasi bank. / dok shutterstock
Ilustrasi bank. / dok shutterstock

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengkaji kemungkinan penerapan universal banking di Indonesia. Kendati begitu, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan agar konsep ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Wakil Ketua Umum Perbanas Lani Darmawan menyampaikan bahwa universal banking sangat baik lantaran akan memberikan custom experience yang lebih mulus melalui one stop solutions dari perbankan.

“Sehingga untuk perbankan bisa menjadi sumber penghasilan lain, dan bagi pemerintah mungkin lebih terkonsolidasi dari sisi aturan dan pengawasan,” kata Lani kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

Kendati begitu, Lani menyebut bahwa keberhasilan konsep ini membutuhkan kesiapan industri perbankan, pengawasan yang kuat, serta perangkat hukum yang memadai.

“Harus ada enhancement [regulasi],” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Perbankan sekaligus dosen Binus University Moch Doddy Ariefianto sebelumnya mengatakan bahwa universal banking memberikan ruang bagi bank untuk memperluas sumber pendapatan, mulai dari investasi di pasar modal, diversifikasi bisnis, hingga melakukan hedging untuk meminimalkan risiko.

Selain itu, kata dia, bank juga dapat melakukan proprietary trading dengan membeli instrumen keuangan untuk dijual kembali saat harganya naik, meski aktivitas ini perlu dibatasi karena sifatnya spekulatif.

“Jadi manfaatnya ada karena bisa dipakai buat investasi, diversifikasi bisnis, juga bisa buat hedging,” kata Doddy kepada Bisnis, Selasa (13/8/2025).

Kemudian bagi pasar modal, Doddy menyebut bahwa penerapan universal banking akan membawa dampak positif bagi pasar modal. Menurutnya, kehadiran bank sebagai pemain baru akan menambah jumlah pembeli dengan kapasitas besar sehingga dapat meningkatkan likuiditas dan memperdalam pasar modal Indonesia.

OJK tengah mengkaji penerapan universal banking di Tanah Air. Dalam catatan Bisnis, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa saat ini Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae tengah mengkaji penerapan universal banking di Tanah Air.

“Nanti boleh ngobrol dengan Pak Dian untuk kemajuan pasar modal, termasuk yang sangat menarik pengkajian tentang universal banking,” ungkap Mahendra di Jakarta, dikutip Selasa (12/8/2025).

Untuk diketahui, universal banking didefinisikan sebagai lembaga yang menggabungkan layanan pinjaman dan pembayaran bank komersial dengan berbagai layanan keuangan. Konsep ini mencakup beragam layanan keuangan yang disediakan oleh satu lembaga.

 

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem
Perbankan
7 menit yang lalu

Mensesneg: Payment ID Bukan Memata-matai, Tapi Demi Perbaikan Sistem

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025
Perbankan
17 menit yang lalu

Adu Tangguh Kinerja Bank Konglomerat pada Semester I/2025

Perbanas Dukung Universal Banking, Baik bagi Bisnis dan Pengawasan
Perbankan
1 jam yang lalu

Perbanas Dukung Universal Banking, Baik bagi Bisnis dan Pengawasan

PNM Pulihkan Terumbu Karang untuk Keberlanjutan Lingkungan
Multifinance
9 jam yang lalu

PNM Pulihkan Terumbu Karang untuk Keberlanjutan Lingkungan

BSI Pastikan Cadangan Emas Aman di Tengah Lonjakan Harga Global
Perbankan
1 jam yang lalu

BSI Pastikan Cadangan Emas Aman di Tengah Lonjakan Harga Global

Ini Strategi Investasi Triliunan Dana Pensiun saat Pasar Saham Bullish
Asuransi
2 jam yang lalu

Ini Strategi Investasi Triliunan Dana Pensiun saat Pasar Saham Bullish

