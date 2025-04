Hery Gunardi Terpilih sebagai Ketua Umum Perbanas Periode 2024-2028

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi terpilih sebagai Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas periode 2024—2028.

Hery menyatakan bahwa dirinya akan terus mendorong industri perbankan untuk berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional maupun para stakeholder.

"Dengan amanah ini, saya berkomitmen untuk memastikan agar Perbanas terus berperan aktif dalam membangun industri perbankan yang profesional, memberikan nilai tambah pada pembangunan ekonomi nasional, serta memberikan kontribusi bagi para stakeholder baik anggota, pemerintah, maupun masyarakat dan lingkungan," ujar Hery dalam keterangan resmi, Senin (14/4/2025).

Dia menyampaikan akan berkomitmen untuk terus memperkuat peran Perbanas sebagai wadah strategis bagi industri perbankan nasional.

Bagi Hery, Perbanas bukan hanya menjadi organisasi profesi, tetapi berperan sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi industri perbankan kepada pemerintah dan regulator.

Dia juga menilai bahwa fondasi kuat yang telah dibangun para pengurus Perbanas akan menjadi landasan bagi kepengurusannya dalam menjalankan peran, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.





Profil Hery Gunardi

Hery ditetapkan sebagai Direktur Utama BRI berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin (24/3/2025). Sebelumnya, dia menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sejak 2021.

Sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di BSI, dia merupakan Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri sejak pada 2020—2021 serta Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada 2020.

Berbagai jabatan direktur dijabatnya di Bank Mandiri sejak 2013. Sejumlah posisi itu antara lain Direktur Consumer & Retail Transaction pada 2019-2020, Direktur Bisnis & Jaringan pada 2019, Direktur Bisnis Kecil & Jaringan pada 2018-2019.

Lebih lanjut, Direktur Distributions Bank Mandiri dijabatnya pada 2016—2018, Direktur Consumer Banking pada 2015—2016, serta Direktur Micro & Business Banking pada 2015, serta Direktur Micro & Retail Banking pada 2013—2015.

Selain itu, Hery juga pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT.AXA Mandiri Financial Services pada 2013 sampai dengan 2015. Sebelumnya, dia merupakan EVP Coordinator Consumer Finance, Senior Executive Vice President Bank Mandiri pada 2013.

Hery merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Bengkulu pada 1962.

Dia meraih gelar sarjana di Sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 bidang Administrasi Niaga pada 1987. Dia lantas melanjutkan studi pascasarjana di University of Oregon AS bidang Finance and Accounting tahun 1991, dan melengkapi gelar Doktor Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran pada 2021.