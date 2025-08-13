Bisnis Indonesia Premium
QRIS Tap Cara Bayar Terkini Menggunakan Aplikasi GoPay

GoPay luncurkan fitur QRIS Tap dengan NFC untuk pembayaran cepat dan mudah di Android, mendukung transaksi non-tunai di Indonesia sesuai BSPI 2030
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 16:02
Ilustrasi GoPay QRIS Tap
Ilustrasi GoPay QRIS Tap

Bisnis.com, JAKARTA - GoPay menyediakan fitur pembayaran GoPay QRIS Tap menggunakan teknologi NFC di aplikasi GoPay. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan transaksi non-tunai di Indonesia, sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia (BI) telah resmi meluncurkan pilihan pembayaran non-tunai terkini, yakni QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Tanpa Pindai atau disebut QRIS Tap untuk memudahkan transaksi pembayaran masyarakat. QRIS Tap memfasilitasi kebutuhan transaksi pembayaran yang cepat dan massal, antara lain transaksi transportasi umum, ritel, UMKM, dan parkir.

Mendukung pemerintah, GoPay turut memfasilitasi QRIS Tap sebagai opsi pembayaran di aplikasi GoPay, guna memberikan lebih banyak metode pembayaran non-tunai yang mudah dan cepat. GoPay QRIS Tap memungkinkan pengguna aplikasi GoPay untuk melakukan pembayaran hanya dengan menempelkan ponsel ke mesin reader/EDC (Electronic Data Capture) yang digunakan untuk transaksi.

Kelvin Timotius, Head of GoPay Wallet mengatakan, “GoPay terus berinovasi untuk memberikan teknologi terdepan yang akan memudahkan pengguna dalam bertransaksi non-tunai. Harapannya, pengguna kami juga semakin mendapat banyak pilihan bertransaksi non-tunai dengan mudah dan aman. Kami juga berharap inovasi ini turut menjadi langkah dukungan bagi Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi pembayaran.”

Saat ini, pembayaran GoPay QRIS Tap hanya tersedia untuk pengguna Android. Pengguna aplikasi GoPay bisa menggunakan GoPay QRIS Tap diantaranya di beberapa merchant ritel, UMKM, transportasi, hingga parkir. Untuk informasi detail mengenai daftar merchant penerima GoPay QRIS Tap, dapat cek pada laman berikut.

QRIS Tap Cara Bayar Terkini Menggunakan Aplikasi GoPay

Cara membayar menggunakan QRIS Tap di Aplikasi GoPay

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

# Hot Topic

