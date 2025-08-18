Bank Mandiri Meriahkan Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Bundaran HI

Bank Mandiri dan Danantara Indonesia meriahkan HUT RI ke-80 di Bundaran HI dengan hiburan, UMKM, dan kuliner, memperkuat persatuan dan ekonomi rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, Bank Mandiri bersinergi dengan pemerintah dan Danantara Indonesia memeriahkan Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan di Bundaran HI, Minggu (17/8).

Kegiatan ini menjadi wujud dukungan bank bersandi saham BMRI terhadap program pemerintah untuk menguatkan rasa persatuan, sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat melalui hiburan, kuliner, dan UMKM.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan *(Diangkat dalam RUPSLB 2025 dan efektif setelah lulus fit & proper test OJK) menyatakan pihaknya menghadirkan panggung hiburan di Bundaran HI untuk masyarakat merayakan HUT RI. Guna memeriahkan pesta rakyat ini, Bank Mandiri mendatangkan artis nasional dan lokal. Lalu pembagian 20.000 porsi makanan gratis kepada masyarakat.

Bank berlogo pita emas ini juga menyediakan e-money edisi khusus HUT RI ke-80. Tak hanya itu, sebanyak 80 UMKM binaan ikut meramaikan kegiatan ini dengan memasarkan produk unggulan mereka.

“Lewat sinergi dengan Danantara Indonesia ini, kami menghadirkan hiburan, memberdayakan UMKM, memperkuat kebersamaan, dan mengajak seluruh rakyat merayakan kemerdekaan dengan bangga. Melalui pesta rakyat ini, kami tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga menghadirkan solusi perbankan dan digital yang andal, untuk memenuhi kebutuhan finansial maupun gaya hidup masyarakat,” ujar Riduan, Minggu (17/8).

Koordinasi utama penyediaan panggung hiburan dalam rangkaian Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan ini dipimpin oleh Danantara Indonesia. Tahun ini, Danantara Indonesia bersama 5 BUMN besar yakni Bank Mandiri, BRI, InJourney, BNI, dan BSI menghadirkan lima titik panggung hiburan strategis yang tersebar di sepanjang rute karnaval dari Monas, InJourney, Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic.

Selain menghadirkan panggung hiburan, penyelenggara juga menyiapkan fasilitas publik yang nyaman, serta melibatkan ratusan UMKM. Ajang ini tidak hanya menjadi pesta perayaan, tetapi juga momentum kebersamaan lintas generasi. Ikon khusus berupa mobil karnaval Danantara dengan desain Garuda Emas serta ornamen budaya akan hadir sebagai simbol persatuan bangsa dan cita-cita Indonesia Maju.

Di barisan depan karnaval, Godam berdiri gagah sebagai simbol kekuatan bangsa, mengajak seluruh rakyat Indonesia melangkah bersama menuju masa depan yang tangguh dan berdaulat.

Menyusul di belakangnya, mobil karnaval Danantara Indonesia hadir dengan Kepala Garuda Emas yang melambangkan keberanian, kejayaan, dan kepemimpinan. Jalur Biru Melengkung menggambarkan aliran energi, sumber daya, dan teknologi yang dinamis, sementara Ornamen Candi menegaskan pijakan kokoh pada kearifan lokal.

Keseluruhan elemen ini mencerminkan komitmen Danantara Indonesia untuk memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketahanan nasional lintas generasi.

Pada karnaval ini, hadir pula perwakilan dari berbagai BUMN yang merupakan perusahaan portofolio Danantara Indonesia, baik yang berjalan di barisan maupun berada di atas kendaraan hias, sebagai simbol sinergi dan kolaborasi untuk membangun masa depan Indonesia.

Hadir di atas kendaraan hias ini Pejabat Badan Pelaksana Danantara Indonesia yakni CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, COO Danantara Indonesia Dony Oskaria, dan CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir.

Acara yang ditargetkan menyedot lebih dari 200.000 pengunjung ini akan menampilkan artis nasional, pertunjukan budaya, hingga aktivitas interaktif yang membangkitkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Partisipasi BUMN dalam perayaan ini bukan hanya menambah kemeriahan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi rakyat, memperkenalkan potensi lokal, serta menegaskan komitmen kolektif untuk membangun Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan inklusif.

Selain musik dan hiburan budaya, Pesta Rakyat turut menghadirkan kuis, permainan interaktif, hingga pembagian doorprize dengan total lebih dari 800 hadiah. Danantara Indonesia bersama Bank Mandiri bangga menjadi bagian dari momentum sejarah dalam menggelorakan semangat kemerdekaan, memajukan ekonomi rakyat, dan memperkuat kebanggaan nasional demi Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan maju.

Bank Mandiri bersama Danantara Indonesia bangga menjadi bagian dari momentum sejarah ini menggelorakan semangat kemerdekaan, memajukan ekonomi rakyat, dan memperkuat kebanggaan nasional demi Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan maju. Bersama-sama, menghadirkan hiburan, memberdayakan UMKM, memperkuat kebersamaan, dan mengajak seluruh rakyat merayakan kemerdekaan dengan penuh suka cita. Inilah wujud nyata kontribusi dan kolaborasi BUMN untuk persatuan Indonesia.

Dalam rangka HUT RI ke-80, Bank Mandiri juga meluncurkan program Pejuang Fokus Promo (FOMO) yang berlangsung 14-31 Agustus 2025. Program ini adalah rangkaian promo spesial yang dirancang untuk memberi keuntungan maksimal bagi nasabah sekaligus mendorong perputaran transaksi di sektor ritel.

Melalui sinergi dengan puluhan merchant dan brand ternama baik offline maupun online seperti Erafone, iBox, Samsung by Erafone, Blibli, Lazada, Shopee, hingga Tokopedia, nasabah bisa menikmati berbagai diskon, cashback, reward, dan suku bunga spesial.

“Promo FOMO HUT RI ke-80 bukan sekadar program belanja. Ini adalah bentuk nyata sinergi antara Bank Mandiri, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendorong inklusi keuangan, mengakselerasi digitalisasi UMKM, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkas Riduan.