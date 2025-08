Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 1 Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah di rentang Rp16.450-Rp16.500 pada perdagangan hari ini, Jumat (1/8/2025). Lalu, berapa kurs dolar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

Pengamat Mata Uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan saat ini pasar fokus pada tenggat waktu 1 Agustus yang semakin dekat untuk tarif baru yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump.

Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan Korea Selatan yang akan mengenakan tarif 15% untuk impor. India menghadapi tarif 25% atas ekspornya ke AS mulai Jumat dan belum mencapai kesepakatan perdagangan, sementara barang-barang Brasil dikenakan bea masuk setinggi 50%. Sementara itu, Federal Reserve mempertahankan suku bunga tetap di 4,25%–4,50% pada hari Rabu dalam pemungutan suara.

Dari dalam negeri, International Monetary Fund (IMF) menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2025, dari angka semula 4,7% menjadi 4,8%. Hal itu terungkap dalam laporan World Economic Outlook terbaru yang dirilis tadi malam di Washington, Amerika Serikat (AS).

Adapun, berikut kurs jual beli dolar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI, Jumat (1/8/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.18 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.475 dan harga jual sebesar Rp16.492 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.330 dan Rp16.630. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.630 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.630 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 11.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.478 dan Rp16.503 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.390 dan Rp16.590 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.05 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.445 dan Rp16.505.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.225 dan harga jual senilai Rp16.575. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.40 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.00 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.225 dan Rp16.575.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 11.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.482 dan harga jual sebesar Rp16.497 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.350 dan jual sebesar Rp16.630. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.