Kisah Akuisisi Bank Panin (PNBN), Berakhir di Tangan MUFG dan Bank Danamon (BDMN)?

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib pindah tangan kepemilikan PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) alias Bank Panin, akhirnya kian mengerucut, melibatkan raksasa bank Jepang, Mitsubishi UF Financial Group Inc. (MUFG). Jika tak ada aral melintang, MUFG bakal mengawinkan PNBN dengan bisnis existing-nya di Indonesia, PT Bank Danamon Tbk. (BDMN).

Terkait divestasi sahamnya di PNBN, ANZ sebenarnya telah melakukan penjakakan mulai 2018, setelah rencana ini mengambang jauh sebelum itu, sejak 2013. Tiga tahun silam, rencana itu pun segera dirubung oleh sejumlah investor potensial.

Selain MUFG, berjejer pula di barisan penawar potensial, bank asal Jepang lainnya Mizuo Financial Group. Ada pula pemberi pinjaman lain asal Taiwan dan Spanyol, Fubon Financial Holding Co. Ltd. dan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

Laporan teranyar Bloomberg menyebut MUFG sedang mempertimbangkan tawaran ANZ, tidak lain untuk meningkatkan porsi presensinya di industri perbankan Indonesia dan Asia Tenggara.

Di Jepang, MUFG diperhitungkan sebagai pemberi pinjaman paling jumbo dan salah satu yang terbesar di dunia. Di Indonesia, korporasi itu membawahi Bank Danamon (BDMN) dengan kepemilikan secara langsung dan tidak langsung sebesar 92,47 persen.

Menurut sumber Bloomberg, bank yang berbasis di Tokyo itu telah menggandeng penasihat keuangan untuk menjajaki kesepakatan akuisisi saham PNBN. Sumber yang enggan disebutkan namanya itu juga mengisyaratkan penggabungan BDMN dengan PNBN.