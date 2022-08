Sri Mulyani, Beban APBN & Reformasi Program Pensiun PNS

Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang skema pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang perlu diubah dari saat ini pay as you go agar dalam jangka panjang tidak membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN) menjadi diskusi meluas di media sosial. Banyak yang mempertanyakan namun tidak sedikit juga yang berusaha menjelaskan bahwa iuran yang selama ini dipotong dari gaji PNS masih dikumpulkan oleh PT Taspen (persero). Bukan sebagai sumber pembayaran pensiunan.

Sejatinya, diskusi reformasi sistem pensiun dari saat ini pay as you go telah didiskusikan meluas dalam beberapa tahun terakhir. Agar tak terus membebani APBN dalam jangka panjang sistem pensiun diwacanakan untuk berubah menjadi fully funded.

Pay as you go adalah sistem pensiun yang sepenuhnya ditanggung negara dengan manfaat pasti. Ketetapan dana pensiun PNS sepenuhnya ditanggung 100 persen APBN itu disampaikan dalam situs Taspen dengan dasar hukum Surat DJA NO: S-39/MK-02/2009.

Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dikritik karena mengatakan beban APBN utk bayar pensiun PNS. Faktanya, tahun 2022 ini alokasi APBN sebesar Rp 136,4 T utk bayar uang pensiun PNS. Lho kok bisa? bukannya selama ini PNS dipotong gaji utk iuran pensiun? Saya jelaskan ya #utas

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, dengan model pay as you go keberlanjutan model pendanaan program pensiun PNS yang ada saat ini cukup riskan bila kondisi keuangan pemerintah tidak memadai sehingga kemungkinan gagal bayar pensiun PNS pun bisa terjadi.

"Kondisi yang ideal mestinya pakai model fully funded system. Dengan skema fully funded artinya baik peserta atau pegawai maupun pemberi kerja, keduanya ikut kontribusi iuran. Jadi dana yang terbentuk disebut fully funded," ujar Toto kepada Bisnis, Minggu (28/8/2022).