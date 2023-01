Saat Konglomerat Korsel Jorjoran Suntik Modal ke KB Bukopin (BBKP) dan IBK (AGRS)

Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerasi keuangan asal Korea Selatan semakin kuat menancapkan kaki di industri perbankan Tanah Air. Belum lama ini perusahaan Negeri Ginseng menyuntik modal bernilai jumbo kepada bank kecil dan menengah, yakni PT KB Bukopin Tbk. (BBKP) dan PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS).

Dalam beberapa tahun terakhir, konglomerasi keuangan asal Korea Selatan (Korsel) ikut meramaikan peta persaingan industri perbankan Indonesia. Melalui anak usaha di bidang perbankan, ekspansi bisnis dilakukan dengan menjadi pengendali di sejumlah bank.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) dan PT Bank KEB Hana Indonesia telah lama digenggam oleh perusahaan Korea.

Dari laporan keuangan masing-masing perusahaan per kuartal III/2022, Woori Bank Korea menjadi pengendali SDRA dengan kepemilikan 84,20 persen dan Hana Bank memiliki 69,01 persen saham KEB Hana.

Kemudian Apro Financial Co. Ltd. memiliki 90,47 persen saham DNAR. Belum lama ini, Apro Financial juga tercatat ikut menyuntikkan modal kepada DNAR melalui aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue pada Oktober 2022. Langkah ini bertujuan agar DNAR memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun.

Dalam aksi tersebut, APRO menjadi pembeli siaga dengan menyerap total saham baru yang diterbitkan DNAR sebanyak 2,93 miliar saham seharga Rp170 per saham. Bank Oke diperkirakan memperoleh dana senilai Rp499 miliar dari rights issue.