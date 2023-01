Aset 6 Bank di Bawah Kendali Korsel: Bukopin (BBKP) hingga Bank Oke (DNAR)

Bisnis.com, JAKARTA – Invasi Korea Selatan di Indonesia ternyata bukan hanya di sektor budaya melalui KPop dan KDrama, tetapi meramah ke sektor keuangan. Faktanya, banyak perusahaan Korsel yang meramaikan peta persaingan di industri perbankan Indonesia.

Melalui anak usaha di bidang perbankan, ekspansi bisnis dilakukan oleh korporasi Korsel dengan mengakuisisi kepemilikan saham di sejumlah bank. Berdasarkan catatan Bisnis, ada 6 bank yang dikendalikan oleh konglomerasi keuangan asal Negeri Ginseng tersebut.

Keenam bank itu, yaitu PT KB Bukopin Tbk. (BBKP), dan PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS), PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA), PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR), PT Bank KEB Hana Indonesia, dan PT Bank Shinhan Indonesia.

Bank Bukopin, misalnya, yang saham mayoritas terbesar digenggam oleh KB Kookmin Bank. Kookmin merupakan anak usaha KB Financial Group, yang memiliki total aset senilai US$560,1 miliar pada 2021 atau sekitar Rp8.721,31 triliun.

Selain itu, KB Financial Group tercatat memiliki 13 anak perusahaan yang mengelola portofolio bisnis keuangan, mulai dari bisnis asuransi, sekuritas, kartu kredit, hingga keuangan investasi.

Ada juga Woori Bank Korea yang menjadi pemegang saham pengendali (PSP) Bank Woori Saudara Indonesia 1906 dengan kepemilikan 84,20 persen saham. Selain itu, terdapat APRO Financial Co. Ltd yang memiliki 90,47 persen saham Bank Oke Indonesia atau DNAR.