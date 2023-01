Para Raksasa di Balik Gurihnya Bisnis Paylater

Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis beli sekarang dan bayar nanti (buy now pay later/BNPL) atau paylater terus berkembang di Indonesia. Bahkan Indonesia dinilai menjadi salah satu pasar yang menjanjikan di Asia Tenggara untuk bisnis tersebut. Tak heran apabila para raksasa di sektor keuangan berebut kue di sektor tersebut.

Sebelumnya, dalam laporan Moody’s Investors Service pada Agustus 2022 lalu, disebutkan bahwa layanan paylater telah tumbuh subur di Asean dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan itu salah satunya disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan meningkatnya transaksi melalui e-commerce.

"Meningkatnya popularitas e-commerce di Asia Tenggara akan menarik lebih banyak pembeli untuk mengadopsi BNPL sebagai opsi pembayaran," kata Tengfu Li, Asisten Wakil Presiden dan Analis Moody's dalam risetnya.

Li menambahkan, besarnya populasi masyarakat Asean turut serta mengerek permintaan terhadap layanan paylater. Di sisi lain, bisnis paylater dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki akses terbatas ke layanan perbankan konvensional.

“Selain itu, populasi pemuda yang besar di kawasan ini aktif berbelanja online dan merupakan pengguna utama layanan paylater,” ujar Li.

Di sisi lain, berdasarkan laporan dari International Data Corporation (IDC) bertajuk How Southeast Asia Buys and Pays: Driving New Business Value for Merchants mengungkapkan penggunaan layanan paylater di transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2020, mencapai US$530 juta.