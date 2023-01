Membandingkan Bunga Tinggi Paylater, Siapa Paling Murah?

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pemain buy now pay later (BNPL/paylater) menetapkan suku bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan kartu kredit. Rata-rata suku bunga paylater antara 3 persen hingga 5 persen per bulan.

Direktur Utama Pefindo Biro Kredit atau IdScore Yohanes Arts Abimanyu menilai saat ini penyelenggara paylater menjalankan bisnisnya berdasarkan pertimbangan risiko masing-masing, sehingga suku bunga sangat bergantung pada masing-masing penyedia jasa.

"Sejauh mana risk appetite masing-masing penyelenggara, selama masih ada untungnya mungkin tetap menerapkan rezim suku bunga tinggi. Bisnis tidak bisa seperti itu, tidak bisa andalkan tingkat suku bunga tinggi terus, kasihan juga masyarakat," terangnya dalam wawancara bersama Bisnis, Rabu (11/1/2023).

Penyedia paylater lanjutnya, menyadari masyarakat membutuhkan jasanya, sehingga suku bunga berapa pun mungkin dibayar masyarakat. Kendati demikian, perlu ada edukasi dan penyesuaian terutama saat rezim bunga rendah.

"Regulator mungkin OJK melihat-lihat dahulu seperti teknologi finansial dahulu, membiarkan berkembang dahulu. Akan tetapi, jangan sampai kebablasan, kelewat, sampai penyelenggaran BNPL tidak sadar ada risiko bisnis di sana," tuturnya.

Secara umum, terdapat dua jenis izin pemain paylater, yakni perusahaan yang menggunakan izin sebagai lembaga multifinance dan teknologi finansial P2P lending.