Intip Skala Bisnis Astra Financial, Lini Keuangan ASII Beraset Rp166 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Anak usaha PT Astra International Tbk (ASII), PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial) melihat tren positif pembiayaan otomotif pada 2023. Direktur Astra Financial Handoko Liem mengatakan pihaknya menargetkan pertumbuhan laba bersih 10 sampai 15 persen pada 2023.

“Kami melihat 2023 akan positif, faktor pendorong ekonominya juga cukup baik. Meskipun harga beberapa komoditas saat ini menurun, namun secara keseluruhan kami melihat masih positif," kata Handoko dalam acara Bincang-bincang Astra Financial di Menara Astra, beberapa waktu lalu (8/3/20223).

Astra Financial, lanjut Handoko, memberikan kontribusi keuntungan terhadap Astra senilai Rp6 triliun atau tumbuh sebesar 22 persen pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Per Desember 2022, Astra Financial memiliki aset sebesar Rp166 triliun dan melayani lebih dari 25 juta konsumen.