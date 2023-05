Tugu Insurance Raih Best Sharia Finance 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Unit Usaha Syariah PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Sharia Finance Awards tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi. Dalam ajang tersebut Tugu Insurance meraih penghargaan dengan kategori Indonesia Best Sharia Finance 2023 with Outstanding Comprehensive Sharia Insurance Products Availability for Various Market Segmentation.

Acara yang mengangkat tema Enhancing Islamic Financial Development Strategy in Digital Transformation Era ini berfokus pada strategi pengembangan keuangan Islam lebih kuat di era transformasi digital.

Keberhasilan yang diraih tak lepas dari kinerja Tugu Insurance dengan inovasi produk maupun layanan yang terus dilakukan, khususnya di segmen bisnis syariah engan memanfaatkan teknologi digital.

Indonesia Sharia Finance Awards 2023 diberikan kepada 55 perusahaan keuangan dengan kategori bank syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, unit bisnis syariah di asuransi jiwa, unit bisnis syariah di asuransi umum, multifinance syariah, unit bisnis syariah di multifinance, layanan teknologi digital, dan layanan finansial.

Dengan meluasnya penetrasi literasi ekonomi syariah, kemajuan teknologi digital maupun mengingat Islam merupakan agama mayoritas penduduk di tanah air telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan bisnis sektor jasa keuangan syariah di Indonesia. Tatang Nurhidayat, Presiden Direktur Tugu Insurance menjelaskan bahwa perkembangan yang pesat di ekosistem perekonomian syariah juga berdampak positif pada kinerja Unit Usaha Syariah Tugu Insurance.

“Asuransi umum syariah penting dimiliki oleh konsumen yang ingin memiliki produk asuransi yang berbasis ekonomi syariah. Perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah mesti memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), serta untuk menjamin dan memastikan asuransi sesuai dengan syariah, perusahaan asuransi wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah” jelas Tatang.

“Selama ini kami memiliki berbagai pilihan produk asuransi dengan skema syariah, antara lain; asuransi kendaraan bermotor yang memberikan perlindungan untuk mobil (t_drive sharia) maupun motor (t_ride sharia) , asuransi properti (t_property sharia), asuransi perjalanan/ Umroh/Haji, (t travela sharia), asuransi kecelakaan diri (t_protect sharia), asuransi Mikro TPI Syariah, asuransi Cash In Transit & Cash In Safe, asuransi kebongkaran (burglary), asuransi rekayasa, asuransi marine cargo & hull, asuransi public liability, dsb” tambah Tatang.

“Kami meyakini bahwa apresiasi yang diraih Unit Usaha Syariah Tugu Insurance dalam ajang Indonesia Sharia Finance Awards 2023 merupakan buah manis dari komitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah di tanah air melalui berbagai pilihan produk dan layanan yang mampu menjawab kebutuhan para nasabah baik dari segmentasi ritel maupun korporasi” tutup Tatang

