Senjata Bank Milik Investor Korea Naik Kelas

Bisnis.com, JAKARTA -- Right issue menjadi senjata emiten bank milik investor Korea Selatan untuk naik kelas dan tambah modal. Dalam waktu dekat, dua dari empat emiten bank asal Korea yakni Bank Woori Saudara dan IKB Indonesia bakal melakukan right issue.



Lewat aksi korporasi ini, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) dan PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) mengincar dana masing-masing Rp3,2 triliun dan Rp1,17 triliun.



Langkah SDRA dan AGRS ini seakan menyusul PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) yang telah menyelesaikan right issue pada akhir 2023. Lewat right issue, KB Bank atau sebelumnya dikenal sebagai KB Bukopin meraup dana segar Rp11,99 triliun.