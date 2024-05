Perusahaan Asuransi Jiwa Joint Venture Kuasai Pasar Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan joint venture menguasai industri asuransi jiwa di Tanah Air. Dalam catatan Bisnis, empat dari lima besar perusahaan asuransi jiwa dengan aset terbesar 2023 berbentuk JV yakni PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Prudential Life Assurance, dan PT AIA Financial. Sedangkan dua perusahaan lainnya yakni PT Axa Mandiri Financial Services dikuasai oleh Bank Mandiri dengan bermitra dengan Axa Financial. Sedangkan satu perusahaan lainnya, PT Indolife Pensiontama, merupakan perusahaan swasta afiliasi grup Salim.

Urutan berikutnya juga diisi oleh JV yang terafiliasii dengan BUMN seperti BRI Life (bermitra dengan FWD) serta BNI Life Insurance (kongsi dengan Sumitomo Life). Sedangkan satu anak usaha BUMN lain dalam industri asuransi jiwa, IFG Life masih sepenuhnya dikuasai oleh negara melalui holding BUMN asuransi dan penjaminan.