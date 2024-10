Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 29 Oktober 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.751 pada perdagangan hari ini, Selasa (29/10/2024).

Dilansir Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,17% ke level Rp15.751 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah 0,06% ke 104,25.

Mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang naik 0,21%, dolar Hong Kong stagnan, won Korea Selatan menguat 0,41%, sedangkan peso Filipina naik 0,16%.

Dolar Singapura melemah 0,01%, yuan China melemah 0,06%, ringgit Malaysia melemah 0,04%, dan baht Thailand menguat 0,09%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan pergerakan rupiah akan fluktuatif, dan ditutup melemah pada rentang Rp15.710-Rp15.810.

Hal-hal yang berpengaruh antara lain fenomena bahwa saat ini trader cenderung mengoleksi dolar AS untuk mengantisipasi pemilihan Presiden AS 2024 pekan depan.

Ibrahim juga menyebutkan fokus pasar pekan ini adalah pada serangkaian pembacaan data ekonomi, seperti data produk domestik bruto dari AS dan zona Euro yang akan dirilis dalam beberapa hari mendatang.

Data indeks harga PCE atau pengukur inflasi pilihan bank sentral AS Federal Reserve juga akan dirilis akhir pekan ini.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.58 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.735 dan harga jual sebesar Rp15.755 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.570 dan Rp15.870 per pukul 08.09 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.10 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.570 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.870 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.57 WIB masing-masing sebesar Rp15.742 dan Rp15.767 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.655 dan Rp15.855 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.14 WIB masing-masing sebesar Rp15.715 dan Rp15.735.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.475 dan harga jual senilai Rp15.825. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.36 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Senin pukul 10.02 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.450 dan Rp15.800.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.741 dan harga jual sebesar Rp15.761 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.600 dan jual sebesar Rp15.900. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.