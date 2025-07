Kurs Dolar Hari Ini di BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI, Rabu 23 Juli 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (23/7/2025). Rupiah naik ke level Rp16.276 per dolar AS. Simak kurs dollar AS hari ini di BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Berdasarkan data Bloomberg rupiah menguat 0,26% ke level Rp16.276 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,04% ke level 97,43.

Mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi hari ini, yen Jepang menguat 0,08%, dolar Hong Kong stagnan, dolar Singapura melemah 0,02%, dolar Taiwan menguat 0,28%, dan won Korea Selatan menguat 0,15% terhadap dolar AS. Lalu peso Filipina menguat 0,25%, rupee India melemah 0,08%, yuan China stagnan, ringgit Malaysia menguat 0,17%, dan baht Thailand melemah 0,01%.

Melansir Reuters, dolar sebelumnya sempat mengalami tekanan terhadap yen setelah AS mencapai kesepakatan tarif dagang dengan Jepang.

Dalam unggahannya di Truth Social, Donald Trump mengatakan tarif impor dari Jepang ditetapkan sebesar 15%, turun dari tarif 25% yang sebelumnya diperkirakan akan berlaku mulai 1 Agustus. Trump juga menambahkan bahwa negara Asia tersebut akan berinvestasi sebesar US$550 miliar di Amerika Serikat.

“Jelas ada nuansa dovish yang tengah memengaruhi pasar saat ini terhadap dolar AS, dan kita juga melihat hal itu terjadi di pasar obligasi,” kata Michael McCarthy, Market Strategist Moomoo Australia.

Adapun, berikut kurs dollar AS hari ini di BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI, Rabu (23/7/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.17 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.282 dan harga jual sebesar Rp16.302 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.102 dan Rp16.420. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.120 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.420 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.14 WIB masing-masing sebesar Rp16.285 dan Rp16.310 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.195 dan Rp16.395 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 08.44 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.265 dan Rp16.295.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.000 dan harga jual senilai Rp16.350. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.48 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.01 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.285 dan harga jual sebesar Rp16.300 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.130 dan jual sebesar Rp16.430. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.