PT SMI Tawarkan Obligasi Senilai Rp1 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mengumumkan penawaran Obligasi Keberlanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi keberlanjutan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1 triliun.

Berdasarkan prospektus yang terbit di harian Bisnis edisi Selasa (17/6/2025), perseroan menargetkan melalui penerbitan obligasi ini dapat menghimpun dana sebesar Rp12 triliun.

"Seluruh dana hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembiayaan (financing) atau pembiayaan ulang (refinancing) atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kriteria KUBL dan KUBS (Efek Bersifat Utang Keberlanjutan) yang baru, sedang berjalan, atau telah selesai sesuai Sustainable Funding Framework sebagaimana mengacu kepada POJK No.18/2023," tulis prospektus tersebut.

Obligasi Keberlanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2025 diterbitkan dalam tiga seri. Untuk Seri A, jangka waktu obligasi adalah 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi Sei A yaitu pada 18 Juli 2026.

Sementara utuk Seri B, jangka waktu obligasi adalah 3 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi Seri B yaitu pada 8 Juli 2028.

Kemudian untuk Seri C, jangka waktu obligasi adalah 5 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran pokok obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada tanggal pelunasan pokok obligasi Seri C yaitu pada 8 Juli 2030.

Adapun jumlah obligasi dan tingkat bunga obligasi masing-masing Seri belum ditentukan saat ini.

Dalam rangka penawaran obligasi ini, PT SMI mendapatkan hasil pemeringkatan idAAA (triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo.

Penjamin pelaksana emisi efek obligasi dan penjamin emisi efek obligasi kali ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sedangkan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bertindak sebagai wali amanat.

Berikut jadwal sementara penawaran umum Obligasi Keberlanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2025:

Masa penawaran awal: 17-24 Juni 2025

Perkiraan tanggal efektif: 26 Juni 2025

Perkiraan masa penawaran umum: 1-3 Juli 2025

Perkiraan tanggal penjatahan: 4 Juli 2025

Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan: 8 Juli 2025

Perkiraan tanggal distribusi obligasi: 8 Juli 2025

Perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 9 Juli 2025