Share this post :

Presiden Direktur AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) Jean-Philippe Vandenschrick (tengah), Direktur Tishe Dyah Retnojati (kiri), dan mantan putri Indonesia Melanie Putria saat peluncuran program bertajuk AXA Mandiri Fit Nation, di Jakarta, Kamis (14/9). - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA - PT Axa Mandiri Financial Services berencana terus mengembangkan layanan klaim, Axa Mandiri Care Corner, di sejumlah rumah sakit di beberapa kota di Indonesia hingga 2018 guna memenuhi kebutuhan nasabah.

Presiden Direktur Axa Mandiri Jean Philippe Vandenschrick mengatakan fasilitas ini merupakan kantor perwakilan pelayanan yang ditempatkan di salah satu rumah sakit sehingga proses klaim dapat dilakukan dengan cepat.

Nasabah, jelasnya, dapat memanfaatkan Axa Mandiri Care Corner untuk pengajuan klaim asuransi kesehatan secara regular maupun dengan layanan Axa Mandiri Express Claim, dalam waktu 10 menit dengan nominal maksimal Rp10 juta.

"Rencananya, tahun depan Axa Mandiri akan membuka tiga Axa Mandiri Care Corner lainnya di tiga kota yakni Makassar, Denpasar, dan Balikpapan," ujarnya di sela-sela seremoni peluncuran kembali fasilitas serupa di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Rabu (15/11/2017).

Axa Mandiri, sambung Jean Philippe, juga sedang menjajaki membuka layanan serupa di salah satu rumah sakit di Jakarta. Pada hari ini, jelasnya, pihaknya meluncurkan kembali AXA Mandiri Care Corner di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta.

Layanan tersebut sudah ada sejak 2013 untuk memenuhi kebutuhan akan kemudahan dan kenyamanan akses pelayanan kesehatan. Sejak hadir di RSPP, kata Philippe, AXA Mandiri sudah melayani sekitar 1.300 nasabah pasien RSPP dengan nilai klaim Rp2,5 miliar.

"Kini, lokasi AXA Mandiri Care Corner semakin strategis dengan menempati area depan pintu masuk utama RSPP, sehingga memudahkan nasabah untuk mengaksesnya," ungkapnya.

“Tidak seperti kebutuhan lainnya yang langsung terasa, asuransi baru akan terasa saat nasabah mengalami risiko atau mengalami kesulitan ekonomi di saat masalah kesehatan timbul,” tutur Philippe.

Menurut dia, Customer Care Corner bertujuan agar nasabah memperoleh pengalaman berasuransi melalui proses klaim yang dilayani profesional sehingga dapat mendukung kualitas hidup nasabah menjadi lebih baik. Hal ini sesuai tujuan perusahaan yaitu to empower people to live a better life.

Ia menambahkan, layanan itu semakin melengkapi layanan nasabah yang sudah ada sebelumnya yakni AXA Mandiri Mobile Service berupa layanan armada bergerak untuk kebutuhan asuransi nasabah.

Kemudian layanan AXA Mandiri Akses, layanan berbagai saluran komunikasi untuk informasi polis, lalu AXA Mandiri Quick Response berupa layanan penjemputan dokumen klaim dan kelengkapannya ke tempat nasabah prioritas di Jakarta.

Selain itu, ada AXA Mandiri Express Claim yakni layanan klaim cepat, serta layanan melalui aplikasi WhatsApp messenger untuk pengajuan klaim.