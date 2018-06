Bank Muamalat - Antara

Bisnis.com, JAKARTA-PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mendukung Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) bersama dengan tujuh bank lain yang tergabung dalam the First Movers on Sustainable Banking (First Movers).

Head of Corporate Linkage & Syndication Resnumurti Wibisono mengatakan, pihaknya berharap IKBI dapat menjadi wadah untuk melakukan transfer knowledge dari lembaga keuangan yang telah menjalankan keuangan berkelanjutan baik melalui sesi sharing maupun program pembiayaan bersama menggunakan mekanisme sindikasi atau clubdeal.

"Kami ingin inisiasi ini dapat menggerakkan lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non-bank, emiten, maupun sektor industri lain untuk turut berpartisipasi dalam keuangan berkelanjutan yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi nasabah, lingkungan serta tata kelola sosial di Indonesia," katanya melalui siaran pers, Jumat (1/6/2018).

Inisiasi ini turut didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan telah dua tahun berjalan.

Berawal dari tahun 2015, delapan bank anggota First Movers menjalani program First Steps to become Sustainable Bank yang dirintis oleh OJK dan WWF-Indonesia, yakni berupa pelatihan, sosialisasi, serta strategi implementasi manajemen risiko lingkungan hidup dan tata kelola sosial dalam jangkauan masing-masing Bank tersebut.

Melalui Inisiasi yang terfokus pada keuangan berkelanjutan, IKBI mengutamakan penyaluran pembiayaan pada nasabah yang lebih berkualitas dengan melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan tata kelola sosial.

Muamalat sendiri telah melakukan kerjasama dengan industri kelapa sawit yang terbukti berkontribusi terhadap lingkungan, guna membantu 10.000 petani plasma selama dua tahun ini.

Pembentukan IKBI diharapkan dapat menjadi sebuah inisiasi strategis jangka panjang dan berlandaskan kebutuhan pasar (market-led initiative) serta menjadi salah satu metode implementasi yang membidik peluang potensi bisnis keuangan berkelanjutan.