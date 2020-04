Menilik Masa Depan Bank Setelah Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Hujan tipis mengguyur kota Jakarta pada Kamis (5/3/2020) pagi. Meski demikian, jalanan semakin ramai dijejali pengemudi kendaraan. Karyawan perkantoran pun datang silih berganti. Tidak terkecuali, Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Lobby memang terlihat lengang, tetapi dalam ruang rapat telah berkumpul sejumlah bank umum kelompok usaha (BUKU) III dan IV, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan pemerintah untuk membahas perkembangan kondisi perekonomian.

Saat itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis dua stimulus yakni merelaksasi penilaian kualitas asset kredit untuk plafon pinjaman sampai dengan Rp10 miliar dan pengaturan restrukturisasi kredit untuk pinjaman di atas Rp10 miliar.

Hujan pun perlahan berhenti, seiring dengan matahari yang semakin meninggi. Tepat di saat itulah satu per satu pimpinan bank besar keluar dari ruang rapat Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memberikan optimisme.

“Saya lebih optimis, karena pemerintah perhatiannya sudah antisipasi duluan, saya kan kalau Bank takutnya kredit macet likuiditas sulit,” kata Direktur Utama Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Royke Tumilaar kala itu.

Tigor Siahaan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk., juga menyatakan hal senada. “Kami sangat optimis bahwa dengan kebijakan ini akan memberikan ruang sedikit untuk atau lebih banyak ke pengusaha kita supaya untuk to go through this deep,” katanya.

Seiring waktu, cara Indonesia menghadapi virus corona (Covid-19) berubah. Pada pertengahan Maret 2020, kebijakan social distancing diterapkan, pegawai menjalani work from home. Walhasil, warung hingga pertokoan kian sepi pembeli. Jalanan pun tidak lagi seramai sebelumnya.

Meski demikian, bisnis perbankan masih tetap berjalan. Waktu operasional kantor cabang memang terbatas, tetapi transaksi keuangan dapat dilakukan lewat digital. Sejumlah bank juga menaikkan batas transfer. Kemudian, bank-bank mulai menerapkan restrukturisasi kredit, yang merupakan salah satu dari stimulus yang dikucurkan pemerintah.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., misalnya, menyebutkan selama Maret 2020, sudah ada 3.000 nasabah yang disetujui melakukan restrukturisasi. Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada periode yang sama menyatakan sudah merestrukturisasi kredit 134.258 nasabah dengan total pinjaman Rp14,9 triliun.

Pertumbuhan kredit berdasarkan sektor ekonomi dan NPL Februari 2020 (YOY) NPL Feb 2020 Pertambangan 3,53% 3,83% Industri Pengolahan -1,28% 4,22% Konstruksi 11,49% 3,81% Pertanian 5,22% 1,70% Perdagangan 1,59% 3,99% Transportasi 16,32% 1,73% Sektor Rumah Tangga 6,85% 2,12%

Lantas, yang menjadi pertanyaan, setelah restrukturisasi dilakukan, bisakah bisnis perbankan berkembang?

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Vera Febyanti mengatakan bank dengan aset kecil yakni BUKU I dan II akan menjadi kelompok yang merasakah dampak paling buruk karena sebagian besar bisnisnya mengandalkan penyaluran kredit.

Sesuai dengan kebijakan relaksasi restrukrurisasi OJK, penundaan pembayaran kredit masih bisa saja dilakukan hingga dua belas bulan ke depan. Namun, kinerja bank pada bulan ketiga belas atau setelah restrukturisasi selesai dilakukan yang selanjutnya menjadi pertanyaan.

Oleh karena itu, dia menilai OJK perlu melakukan mitigasi tingkat kesehatan perbankan agar kebijakan relaksasi restrukturisasi tidak menjadi boomerang bagi bank.

“Ini harus dilakukan mitigasi terkait Perppu dan aturan turunannya sehingga OJK siap apakah bail in atau bail out. Yang dilakukan OJK hanya pending selama 12 bulan [restruturisasi], ini juga kurang jelas. Pertanyaan saya, ketika bank-bank ini gagal bayar, bank buku I sampai IV apa langkah OJK?,” katanya.

Ringkasan Kinerja Sektor Perbankan Februari 2020 (YOY) Pertumbuhan kredit 5,93% Pertumbuhan DPK 6,80% Liquidity coverage ratio (LCR) 212,30% non-core deposit (NCR) 108,12% Capital Adequacy Ratio (CAR) 22,42% NPL gross 2,79% NPL Nett 1,00% NPF 2,66%

Sementara itu, Ketua Dewan Komisaris OJK Wimboh Santoso mengakui kinerja perbankan pasti turun selama periode restrukturisasi. Pendapatan nonbunga industri perbankan dan nonbank juga akan menurun. Selain itu, likuiditasnya pun akan terganggu. Hanya saja, sejauh mana dampak tersebut akan mempengaruhi kinerja bank setelah periode restrukturisasi berakhir, masih tergantung buffer atau dana penyangga yang dimiliki masing-masing bank.

“Kalau kuat tidak ada masalah, kalau tipis buffer-nya, ada masalah dan gangguan,” katanya.

Menurutnya, sudah ada sejumlah opsi untuk memastikan kondisi likuiditas bank setelah periode restrukturisasi dilakukan. Bank dapat melakukan pinjaman melalui interbank call money. Apabila pinjaman antarbank sudah tidak bisa dilakukan, bank dapat mengajukan pinjaman likuiditas ke Bank Indonesia.

Hanya saja, opsi terakhir tersebut diharapkan tidak terjadi. Apalagi, Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran giro wajib minimum (GWM) sehingga likuiditas perbankan diharapkan terjaga. “Kita jaga agar tidak ada segmentasi, yang bahaya ada duit tetapi yang pinjam tidak diberi, ini leadership OJK kita yakin tidak begitu,” katanya.

Wimboh menegaskan kondisi industri lembaga jasa keuangan akan tetap terjaga. Apalagi dalam Perrpu juga sudah diatur wewenang baru Bank Indonesia yakni I sebagai lender of the last resort yang dapat membeli surat berharga negara dari pasar perdana, jika memang diperlukan untuk menambah likuiditas. Hal ini dilakukan untuk mencegah kondisi industri keuangan kian terpuruk dan hilangnya kepercayaan masyarakat yang memicu kondisi rush.

“Kami jaga bersama BI dan Kemenkeu agar likuiditas di sistem keuangan cukup, di dalam market cukup, kita jaga jangan terjadi segmentasi," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Keuangan Negara, dan Sistem Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam Perppu tersebut, pemerintah memberikan wewenang baru kepada OJK, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). OJK dapat melakukan merger paksa pada bank dan lembaga nonbank yang bermasalah. Adapun, LPS juga dapat pendanaan dari pemerintah maupun investor jika nantinya dana yang dimiliki tidak cukup untuk melikuidasi bank yang bermasalah. Sedangkan BI dapat memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank.

Kredit Berpotensi Melambat, Siapa Paling Terdampak?

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan kredit, yang merupakan tulang punggung kelangsungan hidup bank, memang masih berpotensi tumbuh melambat pada tahun ini. Hal itu mempertimbangkan kondisi sebagian besar sektor ekonomi cenderung memburuk.

Menurut Josua, perlambatan ekonomi global sejak tahun 2019 lalu ditandai dengan penurunan harga komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit juga turut mempengaruhi permintaan kredit perbankan. Tren melambatnya pertumbuhan kredit diperkirakan berlanjut pada tahun ini karena dampak negatif dari Covid-19.

Josua mengatakan meskipun pertumbuhan kredit pada tahun ini melambat, perbaikan akan terasa pada 2021. Pertumbuhan kredit hingga akhir 2020 diperkirakan melambat menjadi kisaran 4 persen - 6 persen secara year-on-year (yoy). Permintaan kredit pada 2021 diperkirakan baru akan kembali meningkat seiring pemulihan ekonomi domestik dengan prediksi berada pada kisaran 6 persen - 8 persen yoy.

Pertumbuhan kredit perbankan memiliki pola procyclicality dengan siklus perekonomian. Dengan demikian, stimulus fiskal pemerintah seperti jaring pengaman sosial, bantuan tunai, dan stimulus pada sektor terdampak, serta kebijakan OJK yang bersifat counter cyclical dan pelonggaran bauran kebijakan BI akan lebih cepat mendorong perbaikan aktivitas ekonomi pascaberakhirnya masa pandemi Covid-19.

“Mempertimbangkan bahwa tekanan pada sebagian besar sektor produktif dan konsumsi masyarakat yang terpengaruh karena dampak negatif Covid-19, maka pertumbuhan kredit tahun 2020 ini diperkirakan pun diperkirakan masih lemah,” katanya.

Rasio LDR Per BUKU Februari 2020 (%) BUKU 1 88,88 BUKU 2 86,57 BUKU 3 98,17 BUKU 4 89,59 Industri 91,75

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai kondisi industri perbankan masih cukup kuat. Dia mengatakan belum melihat adanya kemungkinan bank yang akan dilikuidasi karena terpapar dampak negatif Covid-19. Menurutnya, hingga saat ini belum ada tanda-tanda bank yang mengalami kesulitan solvabilitas.

Piter memperkirakan bank hanya akan mengalami kesulitan likuiditas saja dalam masa pandemi ini. Kelompok bank dengan aset kecil menjadi yang paling rentan terdampak apalagi kelompok ini sudah sulit bertumbuh sebelum merebaknya pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, bank kecil pun dinilai masih dapat bertahan. “Saya perkirakan begitu karena pengaturan dan pengawasan OJK cukup kuat, bank-bank kita sudah punya modal dan cadangan yang cukup tinggi,” kata Piter.