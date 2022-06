Setumpuk PR dan Peluang dari Transformasi Digital Perbankan

Bisnis.com, JAKARTA – Transformasi digital perbankan diramal masih akan terus bergeliat di tengah sejumlah tantangan yang mengadang dan potensi yang ada di depan.

Potensi suburnya digitalisasi perbankan tidak lepas dari kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data yang diolah Data Indonesia dari laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 205 juta orang per Januari 2022 atau sebanyak 73,7 persen dari populasi keseluruhan.

Tren pengguna internet di Indonesia terus bertumbuh setiap tahunnya dengan rata-rata penggunaan internet selama 8 jam 36 menit setiap harinya.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat menjelaskan bahwa potensi ekonomi digital dalam negeri saat ini cukup besar sehingga dapat menjadi strategi lain bagi perbankan dalam menghadapi normalisasi kebijakan di era endemi. Menurutnya, ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh delapan kali lipat dari Rp632 triliun menjadi Rp4.531 triliun pada 2030.

“Transaksi pembayaran digital banking pun diproyeksikan akan terus menunjukkan peningkatan di tahun-tahun berikutnya,” ujar Teguh dalam acara virtual Banking Outlook 2022, Rabu (22/6/2022).