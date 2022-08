Viral Kantor Cabang BCA Jemput Kucing Pakai Mobil, Ini Penyebabnya

Bisnis.com, JAKARTA - Pelayanan yang diberikan kantor cabang PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) kembali menarik perhatian warganet.

Jika dahulu satpam BCA yang mendapat sorotan karena pelayanannya yang ramah kepada siapapun, kali ini giliran kepala kantor cabang BCA, yang tidak diketahui namanya, yang menjadi sorotan karena menjemput seekor kucing dengan menggunakan mobil.

Sebuah akun twitter @lulalen menceritakan kronologi mengenai penjemputan kucing tersebut. Awalnya adik @lulalen kerap melewati kantor cabang BCA. Di sana terdapat seekor kucing yang biasa tiduran di motor atau 'mangkal' di kantor BCA.

Pada suatu hari, kepala kantor BCA tersebut meminta kepada satpam untuk mengusir kucing yang biasa ‘mangkal’ di kantor BCA. Setelah diusir, tidak lama berselang ada nasabah, yang diklaim pencinta kucing, bertanya kepada satpam mengenai keberadaan kucing tersebut.

“Pas [nasabah] tahu kucingnya diusir, nasabahnya sedih. Nanya diusir siapa,” tulis @lulalen dalam akunnya dikutip, Senin (22/8).

@lulalen melanjutkan setelah satpam yang mengetahui nasabah BCA itu sedih, satpam melaporkan kepada kepala kantor cabang tersebut.

Baca Juga : Ini Upaya BCA (BBCA) Sulap Gunungkidul Jadi The Next Bali

Tidak ingin melihat nasabah bersedih, tidak lama berselang kepala kantor cobang mencari keberadaan kucing yang diusir itu.

Kepala kantor cabang akhirnya menemukan keberadaan kucing 1 kilometer dari kantor dan dibawa kembali ke kantor cabang dengan menggunakan mobil.

“We all know BCA has a good customer service, but this one is really extra (& funny)” tulis @lulalen dalam akunnya.

@lulalen memberitahu bahwa nasabah yang bersedih tersebut bukan nasabah prioritas. BCA memberikan layanan yang sama kepada seluruh nasabahnya.

Hingga Senin (22/8/2022) pukul 11.56 WIB, postingan tersebut telah diretweet sebanyak 22.000 kali dan di like 86.000 pengguna dengan 3.740 kutipan tweet.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :