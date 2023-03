Induk BBSI (Kredivo) Melawan Tren di Tengah Sentimen SVB

Bisnis.com, JAKARTA – Induk dari PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) yakni Kredivo Holdings baru saja menuntaskan­­­ putaran pendanaan baru senilai US$270 juta atau sekitar Rp4,07 triliun. Pendanaan tersebut menjadi rekor tersendiri setelah fenomena kolapsnya Silicon Valley Bank (SVB).

Adapun, manajemen Kredivo Holdings mengatakan pendanaan itu diperoleh dalam putaran pendanaan ekuitas Seri D. Nilai ini di atas target yang ditetapkan atau oversubscribed.

Putaran ini dipimpin oleh raksasa perbankan dari Jepang, yaitu Mizuho Bank, Ltd. yang merupakan anak perusahaan dari Mizuho Financial Group, Inc. (Mizuho). Selain itu, sejumlah investor lawas Kredivo juga turut serta dalam pendanaan ini. Mereka adalah Square Peg Capital, Jungle Ventures, Naver Financial Corporation, GMO Venture Partners, dan Openscape Ventures.