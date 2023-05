Survei: 35 Persen Responden Muslim RI Gunakan Layanan Bank Syariah, BSI (BRIS) Terbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan riset pasar Populix melaporkan hasil survei yang menunjukkan 35 persen responden masyarakat muslim di Indonesia menggunakan layanan bank syariah. Sementara PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menjadi bank yang paling banyak digunakan masyarakat.

Laporan Populix bertajuk 'Insights and Customer Perspective of Halal Industry in Indonesia' mencakup 1.014 responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan muslim berusia 17-55 tahun di Indonesia. Survei dilakukan pada Maret 2023.

Hasilnya, mayoritas responden atau 61 persen masyarakat menggunakan bank konvensional. Sedangkan, 35 persen masyarakat menggunakan bank syariah. Ada juga 31 persen masyarakat menggunakan bank digital konvensional dan 15 persen masyarakat menggunakan bank digital syariah.