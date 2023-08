Jelajah Perusahaan Jepang di Industri Keuangan Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Penetrasi para pemain asal Jepang di industri keuangan di Indonesia tampaknya belum akan usai. Terbaru, kabar berhembus mengenai minat Dai-ichi Life Holdings Inc. dan Nippon Life Insurance Co. untuk mengambil alih bisnis asuransi jiwa Tokio Marine Holdings Inc di Asia Tenggara termasuk di Indonesia.

Seperti dilaporkan oleh Bloomberg, Selasa (15/6/2023), sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa Dai-ichi Life dan Nippon Life telah bekerja sama dengan penasihat keuangan. Langkah itu dilakukan keduanya untuk melakukan tawaran kepada bisinis dari Tokio Marine di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.