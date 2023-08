Apresiasi Tenaga Pemasar, AAJI Selenggarakan TAA ke-36 di Semarang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) kembali menyelenggarakan ajang penghargaan terbesar di industri asuransi jiwa, yaitu Top Agent Awards (TAA) AAJI ke-36, yang tahun ini berlangsung dari tanggal 9-11 Agustus 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Rangkaian acara dibuka dengan seremonial program Industry Social Responsibility (ISR) dan Literasi yang mengangkat tema “Mendukung UMKM dan Masyarakat Cerdas Digital & Finansial” pada Rabu, 9 Agustus 2023 bertempat di Balai Palupi, Kelurahan Candi, Semarang.

Ketua Bidang Literasi & Perlindungan Konsumen AAJI, Freddy Thamrin dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ISR dan Literasi ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar di mana TAA AAJI dilaksanakan. “Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM, AAJI bersama anggotanya berfokus pada pembinaan UMKM di setiap pelaksanaan kegiatan sosialnya. Untuk itulah, kami berkunjung ke Kelurahan Candi di mana terdapat komunitas UMKM yang memiliki potensi untuk maju dan menjadi penyokong perekonomian Kota Semarang di masa yang akan datang” ungkap Freddy.

Bantuan sarana dan prasarana pendukung operasional UMKM disalurkan kepada kelompok UMKM di Kelurahan Candi. Barang-barang seperti tenda, rak, meja, screen projector, perlengkapan memasak hingga alat tulis dan sembako diserahkan secara simbolis dalam acara seremonial di Balai Palupi. Selain itu, AAJI juga memberikan bantuan berupa perbaikan kolam kepada Kelompok Budidaya Ikan Lele (POKDAKAN) Mina Candi Sejahtera.

AAJI turut menyelenggarakan program Literasi dengan memberikan pelatihan serta pendampingan kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Candi. Secara keseluruhan, terdapat sembilan kelas pelatihan yang dijadwalkan berlangsung mulai dari tanggal 29 Juli hingga 26 Agustus 2023. Materi-materi pelatihan, seperti Batik Eco Print, Digital Marketing, Desain Kemasan dan Urban Farming disampaikan oleh narasumber-narasumber ahli yang berasal dari Semarang. Selain itu, terdapat juga materi literasi seperti Manajemen Keuangan UMKM, Public Speaking, Social Media, Persiapan Masa Depan, dan Pengelolaan Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga yang dipresentasikan oleh perwakilan dari perusahaan anggota AAJI.

Tingkatkan Leadership & Kreativitas, Convention TAA AAJI 36 Hadirkan Sosok Inspiratif

Rangkaian TAA AAJI Ke-36 berlanjut pada hari kedua dengan digelarnya Seminar Convention. Acara yang bertujuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada para tenaga pemasar ini diikuti oleh kurang lebih 600 peserta dari berbagai perusahaan asuransi jiwa. Seminar tersebut diadakan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, di Pandanaran Grand Ballroom, Semarang.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia TAA AAJI ke-36, Arry Wibowo mengatakan bahwa tahun ini panitia mengangkat tema “Kemilau Bintang” karena AAJI ingin merayakan keberhasilan para tenaga pemasar dengan prestasi dan kontribusi mereka yang cemerlang layaknya kemilau bintang. “Kami berharap prestasi dan kontribusi para tenaga pemasar terbaik tersebut dapat menerangi industri yang kita cintai dan menjadi sumber inspirasi lagi seluruh tenaga pemasar asuransi jiwa di Indonesia,” jelas Arry.

Acara yang berlangsung mulai dari siang hingga sore hari tersebut menghadirkan dua sosok inspiratif yaitu seorang content creator, Agung Karmalogy serta seorang pelatih sepak bola Timnas Indonesia, Indra Sjafri.

Selain itu, dalam acara ini Departemen Inklusi Tenaga Pemasar di bawah Bidang Kanal Distribusi AAJI juga memperkenalkan Program Inklusi Tenaga Pemasar melalui pembentukan Working Group Improvement and Profesionalism dan Working Group Regulatory Implementation. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab AAJI terhadap profesionalisme tenaga pemasar asuransi jiwa di Indonesia.

Seminar Convention juga mengadakan sesi Charity, di mana peserta seminar memberikan sumbangan yang selanjutnya akan disalurkan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI). Total donasi yang berhasil terhimpun pada sesi ini mencapai Rp32.527.300.

Terdapat enam kategori penghargaan yang diberikan selama berlangsungnya acara ini, antara lain: Top Rookie Agent by Premium 2022; Top Rookie by Policy 2022; Top Agent in Telemarketing 2022; Top Agent by Group Premium 2022; Top Leader by Premium 2022; Top Leader by Recruitment 2022.

Awarding Night Gala Dinner, Wujud Apresiasi Tertinggi Kepada Para Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa

Awarding Night Gala Dinner menjadi puncak dari seluruh rangkaian acara Top Agent Awards (TAA) AAJI ke-36 Tahun 2023. Acara yang bertujuan untuk mengapresiasi prestasi para tenaga pemasar asuransi jiwa ini sukses terselenggara pada Jum’at, 11 Agustus 2023 di Pandanaran Grand Ballroom, Semarang.

Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon dalam sambutannya mengatakan, “Tahun 2023 ini TAA dilaksanakan untuk yang ke 36 kalinya. Pencapaian 36 tahun ini merupakan sebuah kebanggaan bagi industri. Selama 36 tahun AAJI bersama dengan seluruh anggotanya terus berupaya menyajikan kegiatan yang tidak hanya menampilkan kemewahan tapi juga memberikan nilai positif untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas para tenaga pemasar. Seiring dengan hal tersebut, TAA bukan saja merupakan ajang penghargaan, namun memberikan nilai tambah di antaranya edukasi kepada masyarakat melalui program literasi serta kepedulian sosial melalui kegiatan Industry Social Responsibility” tutur Budi.

Budi menambahkan bahwa di era pasca pandemi minat masyarakat terhadap asuransi jiwa kian meningkat. Penetrasi asuransi jiwa telah mencapai 10,7% dari total populasi, dengan hampir 30 juta orang menjadi tertanggung perorangan hingga Maret 2023. “Peningkatan ini tidak lepas dari upaya gigih para tenaga pemasar dalam mengedukasi pentingnya perlindungan asuransi jiwa. Bisnis ini memerlukan kepercayaan jangka panjang, yang diperoleh melalui hubungan yang baik dengan nasabah. Oleh karena itu tenaga pemasar harus memberikan layanan komprehensif, mulai dari awal kontrak hingga proses klaim dan berakhirnya kontrak” ungkap Budi.

Sampai dengan kuartal pertama tahun 2023, jumlah tenaga pemasar berlisensi mencapai 566.727 orang dan lebih dari 350 ribu orang merupakan generasi milenial. Hal ini menandakan bahwa profesi tenaga pemasar semakin diminati oleh generasi muda yang masih memiliki semangat untuk meraih prestasi.

Ada enam kategori penghargaan yang diberikan dalam acara ini, yaitu: Top Agent in Bancassurance by Premium 2022; Top Agent in Bancassurance by Policy 2022; Top Senior Agent by Production 2022; Top Agent by Policy 2022; Top Agent by Premium 2022; dan puncak penghargaan Top Agent of The Year 2022.

Menutup acara, Ketua Dewan Pengurus AAJI, Budi Tampubolon memberikan penghargaan tertinggi yaitu gelar Top Agent of The Year 2022. Thio Siu Lie dari PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berhasil meraih peringkat pertama dengan poin 10.470, hanya selisih tipis dengan peringkat kedua Meriyanti dari PT Panin Dai-ichi Life dengan poin 10.460, dan peringkat ketiga ditempati Selvi Wibriana Sari dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan poin 10.330.

