Rupiah Menguat, Intip Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Rabu (8/11/2023)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memperlihatkan penguatan pada perdagangan hari ini, Rabu (8/11/2023).

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 38 poin atau 0,24% menuju level Rp15.598 per dolar AS, sekalipun indeks dolar AS menguat tipis 0,07% ke 105,61.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia dibuka menguat. Ringgit Malaysia, semisal, menguat 0,06% diikuti baht Thailand yang naik 0,07%, dan peso Filipina menguat 0,14%. Adapun won Korea menguat 0,29% dan yuan China naik 0,12%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah hari ini diprediksi fluktuatif namun berpeluang melemah di rentang Rp15.620- Rp15.690 per dolar AS.

Sentimen kuat mancanegara datang dari kebijakan moneter Bank Sentral AS Federal Reserve atau The Fed. Menurut Ibrahim, meski The Fed mencatatkan beberapa kemajuan dalam melawan inflasi, tetapi inflasi AS masih jauh di atas target 2% yang berpotensi mengerek kembali suku bunga acuan.

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2023 mencapai 4,94% secara tahunan (year on year/yoy). Hal tersebut menurutnya sangat berbeda dengan prediksi pemerintah dan para ekonom sebesar 5,17%. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di dunia.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (8/11/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.41 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.603 dan harga jual sebesar Rp15.623 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.480 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.780 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.480 15.780

E Rate 15.603 15.623

Bank Notes 15.480 15.780

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.43 WIB masing-masing sebesar Rp15.605 dan Rp15.628 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.545 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.695 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.545 15.695

E Rate 15.605 15.628

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.43 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.620 dan harga jual sebesar Rp15.640 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.450 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.800 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.450 15.800

E Rate 15.620 15.640

Bank Notes 15.450 15.800

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.601 dan Rp15.621.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.425 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.775 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.425 15.775

E Rate 15.601 15.621

Bank Notes 15.425 15.775

