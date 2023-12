Bank Neo Commerce (BBYB) Tekan Rugi Bersih, Menuju Laba pada 2023?

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) mencatatkan penyusutan rugi bersih sebesar Rp566,06 miiliar pada kuartal III/2023. Rugi bersih BBYB ini susut 5,54% ketimbang periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp601,17 miliar.



Dengan capaian itu, BBYB punya banyak pekerjaan rumah untuk mengejar target laba yang pernah dipatok pada awal 2023 lalu. Bisnis mencatat manajemen BBYB mencanangkan tahun ini sebagai tahun profitable.



Kendati belum mencetak laba pada 9 bulan pertama 2023, kabar baiknya sejumlah indikator kinerja bank digital ini mulai bergerak ke arah yang positif pada kuartal III/2023.



Mengutip laporan keuangan BBYB, penyusutan kerugian Bank Neo Commerce didorong oleh peningkatan pesat pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) hingga 102,86% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp2,21 triliun per September 2023 dari yang sebelumnya Rp1,09 triliun per September 2022.



Pertumbuhan pendapatan bunga bersih itu mendorong margin bunga bersih (net interest margin/NIM) BBYB melesat 460 basis poin (bps) menjadi 17,34% pada September 2023 dari level 12,74% per September 2022.



Pada saat bersamaan, pendapatan lainnya pun melonjak hingga 362,98% secara tahunan menjadi Rp332,68 miliar per kuartal III/2023 dari Rp71,86 miliar per kuartal III/2022.



Peningkatan pada sisi pendapatan diikuti dengan penyusutan pada pos beban promosi yang terpantau menciut 73,39%, dari yang sebelumnya Rp270,67 miliar per September 2022 menjadi Rp72,02 miliar per September 2023.



Bank Neo Commerce juga mampu meningkatkan efisiensi pada sisi operasional. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) BBYB mampu ditekan 1.406 bps menjadi 116,91% dari level 130,97%.



Pada sisi intermediasi, BBYB mencatatkan portofolio kredit yang tumbuh 22,73% mencapai Rp10,97 triliun dari periode yang sama di tahun sebelumnya Rp8,93 triliun.