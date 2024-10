Livin’ by Mandiri Hadirkan Fleksibilitas Transaksi hingga Mancanegara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri konsisten menghadirkan inovasi digital melalui fitur super app Livin’ by Mandiri. Lewat kehadiran berbagai pilihan sumber dana atau Multi Source of Fund (SoF) dan Solusi Valuta Asing (Valas), nasabah kini dapat menikmati kemudahan dan fleksibilitas transaksi sehari-hari, serta memberikan pengalaman perbankan yang lebih seamless.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menyatakan, sejak kuartal pertama 2024, Livin' by Mandiri telah memperkenalkan ratusan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari menabung hingga investasi.

"Livin' by Mandiri tidak hanya menawarkan pengalaman perbankan modern yang lebih canggih, tetapi juga berperan sebagai mitra setia dalam memenuhi berbagai kebutuhan gaya hidup nasabah. Dengan fitur-fitur terbaru yang memudahkan akses finansial yang dipersonalisasi, kami berkomitmen untuk membantu nasabah mencapai tujuan finansial mereka dengan lebih cepat dan efisien," kata Darmawan dalam keterangan resminya, Senin (21/10).

Fitur Multi SoF merupakan salah satu inovasi terbaru yang memperlihatkan komitmen Livin' by Mandiri untuk memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam melakukan pembayaran berbagai tagihan. Dengan fitur ini, nasabah dapat dengan mudah bayar ke lebih dari 1800 biller dan dapat memilih tiga sumber dana berbeda untuk pembayaran tagihan menggunakan fitur Bayar/ VA, yakni Tabungan, Kartu Kredit, dan Paylater.

“Nasabah dapat mengatur keuangan sendiri dengan lebih baik dan sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, nasabah dapat memilih untuk membayar tagihan menggunakan Kartu Kredit jika saldo tabungan tidak mencukupi, atau menggunakan Livin’ Paylater untuk kemudahan pembayaran di kemudian hari. Hadirnya opsi ini menjadikan Livin' by Mandiri sebagai aplikasi perbankan pertama di Indonesia yang menawarkan fleksibilitas pembayaran tagihan seperti ini”, paparnya.

Selain itu, Livin' by Mandiri juga memperkenalkan layanan Solusi Pasti Valuta Asing yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi tanpa batas di dalam maupun luar negeri. Dengan layanan ini, nasabah dapat membuka Tabungan Multicurrency dalam berbagai mata uang asing, termasuk USD, EUR, SGD, AUD, GBP, CAD, THB, INR, CNY, HKD, PHP, AED, CHF dan valuta lainnya yang akan ditambahkan sesuai kebutuhan nasabah dalam pengelolaan dana maupun transfer valuta asing secara efisien.

“Bagi nasabah yang ingin transfer uang ke luar negeri dan antar Bank Mandiri dengan cepat bisa memanfaatkan fitur Transfer Valas di Livin’ by Mandiri. Tanpa biaya konversi kurs dan uang akan diterima utuh secara real-time*. Fitur ini juga mendukung pengiriman uang tanpa batasan jam operasional dalam 13 mata uang asing untuk transfer valas luar negeri dan 12 mata uang asing untuk transfer sesama Mandiri,” tambah Darmawan.

Sejak diluncurkan pada kuartal I 2023, transaksi valas melalui Livin' by Mandiri terus mengalami peningkatan. Hingga akhir kuartal II 2024, volume penjualan transaksi valas di Livin' by Mandiri melesat dengan kenaikan luar biasa sebesar 196,5% secara year on year (YoY) dengan tren yang semakin positif. Tak hanya itu, rata-rata harian volume penjualan dari transfer valas remittance pada kuartal II 2024 mencapai Rp8,3 miliar, meningkat 11% dari rata-rata harian volume penjualan kuartal I 2024 yang sebesar Rp7,5 miliar.

Selain itu, adanya fitur Tap to Pay memberikan kemudahan dalam bertransaksi cepat dan praktis di mana saja. Nasabah dapat dengan mudah melakukan pembayaran hanya dengan melakukan tap dari smartphone Android ke mesin pembayaran, berkat dukungan jaringan Visa dan Mastercard yang tersedia di seluruh dunia. Fitur ini dapat digunakan baik untuk pembayaran domestik maupun internasional, menawarkan pengalaman pembayaran yang cepat, mudah, dan aman.

Dengan inovasi-inovasi tersebut, Bank Mandiri terus berkomitmen memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik bagi nasabah. Harapannya, inovasi yang telah dihadirkan tidak hanya mempermudah transaksi harian, tetapi juga memperkaya lifestyle nasabah, menjadikan Livin' by Mandiri sebagai beyond super app yang andal.

Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Hingga Agustus 2024, angka pengguna Livin’ by Mandiri telah mencapai 27 juta pengguna, naik 33% secara year on year (YoY) dengan total transaksi Rp2.589 triliun dan 2,4 miliar volume transaksi year to date (ytd).